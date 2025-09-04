Siete buques operaran este jueves en la dársena de La Cabezuela en Cádiz moviendo 125.000 toneladas de graneles

El buque 'Babro G' operando en el Puerto de Cádiz - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ

CÁDIZ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz ha informado de que hasta siete buques van a operar este jueves en la dársena de La Cabezuela-Puerto Real entre las entradas y salidas previstas, moviendo alrededor de 125.000 toneladas de graneles durante esta semana.

En el muelle Oeste se encuentran operando los buques 'Biwa Arrow' y 'Energy Afrodite', y en el muelle Sur están 'Babro G' y 'The Chief', ha detallado la APBC en una nota.

A lo largo de este día se espera la salida de los dos últimos y la entrada del 'Federal Frontier', el 'Aal Hamburg' y el 'Atlanta', actualmente en el fondeadero de la Bahía de Cádiz.

En total, se prevé un movimiento de 125.000 toneladas entre graneles sólidos y líquidos, destacando casi 100.000 toneladas de cereales.

De los buques que operarán hoy en la Cabezuela-Puerto Real, destaca el 'Federal Frontier' con 10,83 metros de calado y 200 metros de eslora, procedente de Hamilton (Canadá). Le sigue en tamaño el 'Barbro G', con 10,1 metros de calado y 190 de eslora, que viene de Sorel (Canadá), y el 'Energy Afrodite', procedente de Fawley (Reino Unido) con 13,3 metros de calado y 182,9 metros de eslora.