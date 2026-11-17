El superyate Symmetry, de 67 metros de eslora, visita el Puerto de Motril (Granada) - PUERTO DE MOTRIL

MOTRIL (GRANADA), 17 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Motril (Granada) ha recibido la visita del superyate Symmetry, una espectacular embarcación de recreo de 67 metros de eslora, construida por el prestigioso astillero italiano Benetti y botada en 2026.

Se trata de una de las unidades más destacadas del segmento de los grandes yates de lujo, concebida para ofrecer a sus pasajeros una experiencia de navegación que combina exclusividad, confort, tecnología y atención personalizada.

El yate dispone de seis camarotes, distribuidos en una suite principal, tres dobles y dos configurables como dobles o individuales, con capacidad para alojar hasta 12 huéspedes.

A bordo trabaja una tripulación profesional de 17 personas, encargada de ofrecer un servicio personalizado y atender todas las necesidades de los pasajeros durante la navegación y las escalas.

Entre sus instalaciones destacan los amplios espacios exteriores, diseñados para disfrutar del mar y de la navegación, un jacuzzi en cubierta, plataforma de baño, club de playa, gimnasio y diferentes zonas de ocio y descanso.

También incorpora un avanzado sistema de estabilización que proporciona una navegación más confortable, tanto durante los desplazamientos, a una velocidad de crucero de 14 nudos, como cuando permanece fondeado.

El 'Symmetry' opera en diferentes destinos internacionales tanto en el Mediterráneo como en el Caribe y las Bahamas. Entre sus zonas de navegación figuran España, Francia, Italia, Mónaco y Malta, además de destinos caribeños como San Martín, San Bartolomé, Anguila, las Islas Vírgenes, Antigua y Barbuda o Santa Lucía.

Sus itinerarios se diseñan a medida, combinando fondeaderos en enclaves naturales, visitas a localidades costeras y experiencias gastronómicas frente al mar.