El tráfico de mercancías en los puertos andaluces supera los 90 millones de toneladas hasta julio, un 2% menos

SEVILLA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de interés general movieron en Andalucía 90.405.633 toneladas hasta julio de 2025, lo que supone un descenso del 2,38% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos provisionales recabados por Europa Press de Puertos del Estado.

Destaca el puerto de Bahía de Algeciras (Cádiz), con 62.092.143 toneladas hasta el séptimo mes de este año, lo que supone una bajada del 5%. Tras este, que se erige como el más importante a nivel nacional, se sitúa Huelva, con 18.266.570 toneladas y un 4,2% menos; Motril (Granada), con 16.370.031 toneladas y un aumento del 7,1%.

Detrás se encuentran Almería, con 3.103.723 toneladas y un 17,2% de aumento; el puerto de Bahía de Cádiz, con 2.907.030 toneladas y un 2,7% de incremento; Málaga, con 2.597.069 toneladas y un 22,4%, y, por último, Sevilla, con 2.430.936 toneladas y un 1,9% menos.

A nivel nacional, los puertos de interés general movieron 323.853.685 toneladas hasta julio de 2025, lo que supone un descenso del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos provisionales. Estos datos reflejan el contexto de estancamiento del comercio mundial, por la incertidumbre e inestabilidad geopolítica y económica global.

La mercancía general registró en los siete primeros meses del año un descenso del 0,2%, hasta 165,5 millones de toneladas, con un aumento del 4,4 % de la convencional, hasta 53,4 millones de toneladas, mientras que la contenerizada retrocedió un -2,3%, (112,1 millones de toneladas) con relación al mismo periodo del año anterior.