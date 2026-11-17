Archivo - Contenedores en el Puerto de Cádiz - ROCÍO RUZ/EUROPA PRESS - Archivo

CÁDIZ 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 4.765.926 toneladas hasta octubre, lo que supone un 2,41 por ciento más que hasta el mismo mes del año anterior, según ha indicado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC).

En una nota, ha explicado que según la forma de presentación de la mercancía los graneles sólidos, con 1.915.709 toneladas y un incremento del 24,78% respecto a octubre de 2026, es el grupo que presenta un mayor crecimiento porcentual. Por su parte, los graneles líquidos con 681.025 toneladas bajan un 29,3% en comparación con el mismo periodo del 2025.

La mercancía general se mantiene en términos similares a los del año anterior con una ligera subida del 0,14% y supera los dos millones de toneladas, en concreto alcanza 2.035.875 toneladas, según ha indicado la APBC, que ha señalado que el avituallamiento continúa con su tendencia al alza de los últimos meses y sube un 12,91% hasta octubre, acumulando 123.856 toneladas.

Igualmente, ha señalado que la pesca fresca con 8.384 toneladas y un valor de venta de 36.921.563 euros, presenta un descenso del 19,59% y del 13,12% respectivamente. Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado 811.362 toneladas en lo que va de año lo que supone un incremento del 4,77% en comparación con el año anterior.

Por su parte, el tráfico de contenedor (lolo) suma 1.151.432 toneladas, un 2,7% menos que hasta octubre de 2025. Sube ligeramente en número de contenedores un 0,19% (79.564) y baja ligeramente en Teus (155.538), un 0,38%, según la APBC.

En cuanto al comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias se mantiene en términos prácticamente exactos a los del 2025, con 39.266 pasajeros, una variación del 0,01% en positivo que supone dos pasajeros más.

Por último, el tráfico de cruceros presenta un crecimiento positivo y suma 298 escalas hasta octubre, 23 más que hasta el mismo periodo del año anterior, lo que supone un crecimiento del 8,36%. También sube en cruceristas acumulando un total de 565.819 pasajeros, un 7,54% más que hasta octubre de 2025, ha concluido la APBC.