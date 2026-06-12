El tráfico total en el Puerto de Cádiz crece un 9,3% hasta mayo y suma 118 escalas, un 8,2% más

Archivo - Dos cruceros atracados en el Puerto de Cádiz en una imagen de archivo. - AUTORIDAD PORTUARIA DE LA BAHÍA DE CÁDIZ - Archivo

CÁDIZ 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tráfico total general en el Puerto de la Bahía de Cádiz ha sido de 2.325.271 toneladas hasta mayo, lo que supone un 9,3% más que hasta el mismo periodo del año anterior, además de sumar 118 escalas en los primeros cinco meses del año, un 8,2% más que en 2025.

Según la forma de presentación de la mercancía, los graneles sólidos, con 888.012 toneladas y un incremento del 32,93% respecto a mayo de 2025, es el grupo que presenta un mayor crecimiento porcentual, como ha detallado la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC) en una nota.

Por su parte, los graneles líquidos con 354.630 toneladas bajan un 3,22%, mientras que la mercancía general supera ya el millón de toneladas, en concreto, acumula 1.021.711 toneladas, un 1,94% menos que hasta el mismo periodo del año anterior.

El avituallamiento sube un 22,43% hasta mayo, situándose como el segundo tráfico que experimenta un mayor crecimiento, al acumular un total de 57.295 toneladas, y la pesca fresca, con 3.623 toneladas y un valor de venta de 16.437.155 euros, presenta un descenso del 16,64% y del 15,21% respectivamente.

Respecto al modo de transporte, el tráfico rodado con Canarias ha alcanzado 390.877 toneladas en lo que va de año y se mantiene en términos prácticamente similares a los del año anterior, con una ligera variación de un 0,16% a la baja.

Por su parte, el tráfico de contenedor (lolo) suma 567.997 toneladas, un 4,56% menos que hasta mayo de 2025. Baja en número de contenedores un 2,09% (38.986) y en Teus (77.199), con una variación del 0,34% en negativo.

El comportamiento del tráfico de pasajeros asociado a la línea que une Cádiz y la península con las Islas Canarias se acerca a los 15.000 pasajeros (14.897), un 3,97% menos que en el mismo periodo del año anterior.

Por último, el tráfico de cruceros presenta un crecimiento positivo y suma 118 escalas en los primeros cinco meses del año, un 8,26% más que en las mismas fechas del año anterior, y 192.153 cruceristas, un 13,87% más que hasta mayo de 2025.