Unos 15 vecinos de El Palmar de Troya (Sevilla) regresan a sus viviendas para valorar los daños del temporal

La UME continúa labores en zonas anegadas de El Palmar de Troya (Sevilla). - María José López - Europa Press

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de El Palmar de Troya (Sevilla), Juan Carlos González, ha confirmado que aproximadamente 15 de los vecinos desalojados de manera preventiva por el temporal de los últimos días pueden volver a sus hogares para valorar los daños materiales.

En declaraciones a Europa Press, el primer edil ha señalado que se trata de los vecinos de la parcela de Troya y el Llano del Arroz, donde el agua ha podido ser retirada de los caminos de acceso. Sin embargo, aún quedan cuatro personas que no pueden regresar por el momento a sus casas.

El alcalde ha destacado que el municipio "está regresando a la normalidad" y que está empezando a hacer una valoración de los daños para contemplar la posibilidad de pedir ayudas a las administraciones.

El Ayuntamiento rebajaba este lunes el Plan de Emegencias Municipal a fase de Preemergencia tras el descenso del nivel del caudal del arroyo Salado, que se había desbordado ante el desembalse de Torre del Águila.

En la localidad, se ha mantenido estos días un puesto de mando avanzado en el que han participado técnicos del 112, UME, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Ayuntamiento y Policía Autonómica.

En paralelo, en Lora del Río, los 50 vecinos desalojados de la zona de El Calerín regresaban este lunes a sus viviendas tras la revisión de los técnicos.