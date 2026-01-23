20.000 corredores participan este domingo en el Medio Maratón de Sevilla, que modifica su recorrido

Imagen del Medio Maratón de Sevilla - MEDIO MARATÓN SEVILLA

SEVILLA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

20.000 corredores participaran este domingo, 25 de enero, en el Medio Maratón de Sevilla que ha abierto este viernes la Expo del corredor en el Pabellón de San Pablo.

A la apertura de la Expo han acudido Ricardo Villena, gerente del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla; Antonio Olivencia, presidente del Club de Atletismo San Pablo; Mateo Navajas, gerente de Create Deporte; Berta Pascual, directora territorial de Comunicación y Marketing en Andalucía de Quironsalud; Alex Lamata, loyalty manager de Sprinter; y Francisco Javier González, responsable de marketing de HOKA Iberia.

Entre las novedades, destaca el cambio en gran parte del recorrido para favorecer una salida más fluida por oleadas de participantes, que arrancarán a las 9,00, 9,05 y 9,10 horas. La meta y la salida se ubican en el mismo punto que en anteriores ediciones (glorieta de Buenos Aires, en el paseo de Las Delicias).

Este año, la salida será en sentido a La Palmera mientras que la entrada en meta será como hasta ahora, tras cruzar todo el casco histórico de Sevilla. Por primera vez, la prueba será retransmitida en streaming en el enlace https://www.youtube.com/live/gOftz6ApBgY?si=WAeDVxGg59yWsYaE.

Esta edición tendrá más de 6.000 corredoras en la línea de salida (más de un 32% del total) y más de 3.000 extranjeros representando hasta 90 nacionalidades distintas. Destacan los casi 600 franceses que se pondrán el dorsal en la capital andaluza. Un 55% de los corredores será la primera vez corran esta prueba, y sólo uno de cada 4 participantes es residente en Sevilla y provincia, por lo que el impacto económico sobre la ciudad será mucho mayor que en ediciones anteriores.

El medio maratón hispalense atrae a corredores de todo el mundo gracias a las bondades y belleza de su recorrido, totalmente llano e idóneo para lograr grandes marcas o para cubrir sus 21.097 metros de la forma más asequible.

Como viene ocurriendo en los últimos años, el Medio Maratón de Sevilla mantiene un crecimiento sostenido en cuanto a participación, con 3.000 más que en 2025. La prueba contó con 17.000 corredores este 2025, 14.000 en 2024, 12.000 en 2023 y 10.500 en 2022.

Es uno de los medios maratones más planos de Europa con sólo 5 metros de diferencia de altura entre su punto más bajo y más alto, siendo un recorrido muy propicio para lograr grandes marcas en la distancia.

La organización ha emitido un comunicado en el que indica que ayudará a transferir el dorsal a la próxima edición de los corredores afectados por los problemas de transporte en tren tras el accidente ferroviario del pasado 18 de enero. Asimismo, se guardará un minuto de silencio en memoria de las víctimas antes de la salida.

UNA EDICIÓN CON "ILUSIONANTES" DEBUTS

Serán unos treinta los corredores de élite que pelearán por el triunfo y por lograr grandes marcas. En categoría masculina, se esperan los "ilusionantes" debuts en la distancia de los kenianos Owen Korir Kapkama y Getnet Wale Bayabl y del etíope Melkeneh Azize Abebe, "principales favoritos para el triunfo y, tal vez, para intentar un nuevo récord de la prueba".

A esta pelea se unen el keniano Jonathan Kipkoech Kamosong (1h01:25) y el belga Simon Debognies, que aspiran a mejorar sus marcas personales y a estar en la pugna por la victoria hasta el final. Habrá un nutrido grupo de europeos en la salida, como los franceses Emmanuel Roudolff, Donovan Christien y Fabien Palcau, o el danés Thijs Matthias Nijhuis, que llegan atraídos por las bondades del trazado sevillano para correr muy rápido.

Entre los españoles destacan los nombres de Roberto Alaiz y del sevillano David Palacio, que debutará en la distancia en su ciudad y que espera hacer una buena marca que le sitúe en la élite del fondo nacional.

Entre las corredoras, habrá tres españolas que llegan a la capital andaluza buscando mejorar sus marcas personales, con la catalana Marta Galimany a la cabeza como principal favorita, junto con la tomellosera Alicia Berzosa y la burgalesa Lidia Campo.

La etíope Zeineba Yimer Worku acredita unos estratosféricos 1h05:39 y la keniana Winnie Jepkosgei Kimutai ha corrido en 2025 en 1h07:51, y están llamadas a liderar la prueba en categoría femenina. La italiana Elisa Palmero o la francesa Melody Julien (que ya ha ganado en Sevilla la prueba de 15k en noviembre), son algunas de las europeas con más opciones de colarse en el pódium.

También son muy esperados los debuts en medio maratón de la marroquí Douae Ouboukir el Oihabi y la francesa Celia Tabet.

El Medio Maratón de Sevilla está organizado por el Club de Atletismo San Pablo y Create Deporte, con la colaboración del Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, Quirónsalud, Hoka como sponsor técnico, y el patrocinio de Plátano de Canarias (la prueba pertenece al Circuito Nacional de Running Plátano de Canarias) y Sprinter; y cuenta con la colaboración de los medios oficiales Soy Corredor, Sport Life y ABC de Sevilla.