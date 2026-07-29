La 24 edición de los cursos de la UPO en Carmona supera la participación de la edición anterior con 946 estudiantes

Foto de familia del alumnado de los cursos de verano de la UPO realizados en Carmona - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 24 edición de los Cursos de Verano de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona (Sevilla) ha concluido con la participación de 946 estudiantes en los 42 cursos de verano y talleres celebrados desde el pasado 15 de junio en la sede universitaria de la universidad en Carmona, lo que supone un incremento en la participación del 20,82 por ciento respecto a la edición anterior.

En esta edición, 355 docentes y especialistas han integrado el programa académico. El 41,67 por ciento ha estado dirigido por profesorado y miembros de la comunidad universitaria de la universidad, mientras que el 58,33 por ciento restante ha sido coordinado por profesionales procedentes de otros ámbitos, según ha referido la UPO en una nota.

Además, 134 estudiantes han obtenido una beca de matrícula gratuita, mientras que 174 personas han recibido distintas modalidades de matrícula reducida dirigidas a personas de colectivos vulnerables o miembros de la UPO y San Isidoro.

CURSOS DE VERANO

Además de esta oferta formativa que han ofrecido los cursos de verano, la universidad también ha profundizado en ámbitos como la propiedad intelectual, el liderazgo para el bienestar y la profesionalización del flamenco, valor de los servicios públicos, envejecimiento saludable, y la producción del arroz en la marisma sevillana

La programación se ha completado con una amplia oferta de cursos y talleres prácticos orientados al desarrollo de competencias y habilidades especializadas, dedicados a la introducción a la carrera diplomática, la crianza bilingüe en el hogar, la alfarería y las nuevas herramientas de traducción automática y posedición, entre otros.

Además, se ha celebrado el 'I Encuentro de Rectores y Presidentes de Consejos Sociales de Andalucía', propiciado por el Consejo Social de la UPO. La UPO ha destacado el papel del patrimonio histórico y arqueológico en la sede Olavide en Carmona, que ha convertido un verano más a Carmona en "un aula a cielo abierto" con la excavación arqueológica real a través del curso de Arqueología de campo, entre otras actividades relacionadas.

PONENTES DEL CURSO

Entre los ponentes figuran el director de 'Público', Manuel Rico; el director adjunto de elDiario.es, José Precedo; el director de elDiario.es Comunidad Valenciana, Sergi Pitarch; la periodista de El País y la presidenta de la Asociación de Periodistas Parlamentarios, Anabel Díez; la redactora de tribunales de La Vanguardia, Carlota Guindal;

A estos ponentes se suman la periodista y presidenta de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, Carmen del Riego; la especialista en información internacional de TVE Anna Bosch; la editora de internacional en la web de RTVE Sara Gómez; la periodista de la Cadena SER Mercedes Díaz; la periodista de Canal Sur Televisión Bárbara Ruiz; la periodista de RTVA Belén Torres; el presidente de la Asociación de la Prensa de Sevilla, Rafael Rodríguez, y los periodistas de Diario de Sevilla, Jorge Muñoz y Fernando Pérez Ávila.

En el terreno de la representación institucional, la política y la administración pública, se han dado cita figuras como el presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández de los Ríos, mientras que en el ámbito universitario han intervenido los rectores de las Universidades públicas andaluzas y los presidentes de los Consejos Sociales de las mismas. Además, en el plano sindical han participado la secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, y el secretario general de CCOO de Sevilla, Carlos Aristu.

Asimismo, los cursos de verano de la UPO en Carmona han profundizado en la justicia y los derechos ciudadanos con la presencia de la fiscal de Derechos Humanos y Memoria Democrática y ex portavoz de la Fiscalía General del Estado Virginia García Aller; la fiscal de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada Belén Dorremochea Fernández; la presidenta de Facua, Olga Ruiz Legido y el portavoz de Facua, Rubén Sánchez.

La programación también ha contado con testimonios de gran impacto social como los de la madre de Ruth y José del caso 'Bretón', Ruth Ortiz ; la madre de Gabriel Cruz, Patricia Ramírez; la padre de Maya del caso 'Maya Villalobo', Eduardo Villalobo; Mario Samper del caso 'Adamuz'; Toñi García y Mariló Gradolí del caso 'DANA de Valencia') o Zara Villar e Isaac Villar, la madre y tío de Sandra Peña.

También destacan la soprano Juana Castillo, el actor Roberto Quintana, la escritora Nerea Riesco, el director del Instituto Andaluz de Flamenco, Cristóbal Ortega; el director de la Bienal de Flamenco, Luis Ybarra.

A todo este grupo de expertos hay que sumar a la cónsul de Perú en Sevilla, María del Rosario Botton; la cantaora flamenca Encarna Anillo; el guitarrista Andrés Hernández (Pituquete); el presidente de la Academia Sevillana de Gastronomía, Manuel Salinero y el gerente de la Red de Juderías de España, Iñaki Echeveste.

La 24 edición de los Cursos de Verano, gestionada por la Fundación Universidad Pablo de Olavide, ha sido posible gracias a la colaboración de 60 entidades públicas y privadas, entre las que destacan la Diputación de Sevilla y la Fundación Cajasol.