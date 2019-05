26M.- Adelante distribuye en la Feria 2.000 ejemplares de una guía contra las "agresiones sexistas"

Publicado 07/05/2019 16:43:22 CET

SEVILLA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Adelante Sevilla, la confluencia electoral de cara a los comicios municipales del 26 de mayo conformada por Podemos, IU, Participa, Equo, Primavera Andaluza, Izquierda Andalucista y Alternativa Republicana, repartirá durante la Feria hispalense 2.000 ejemplares de una guía de bolsillo contra las "agresiones sexistas".

La candidata de Adelante Sevilla a la Alcaldía hispalense, Susana Serrano, ha presentado este martes dicha guía junto a otras integrantes de la candidatura como Eva Oliva, Andrea Oliver o Valle López Tello, con quienes ha avisado de que "visibilizar y actuar ante cualquier tipo de agresión sexista es fundamental, especialmente en momentos de ocio y festivos como es la Feria".

Además de esta guía, enmarcada en la campaña 'Por una Feria sin Agresiones Sexistas', desde la candidatura recuerdan que tanto en la caseta La Pecera (calle Pascual Márquez, 9-11), como en la Marimorena (calle Manolo Vázquez, 31) existen "puntos morados y LGTBI, donde poder encontrar información especializada y ayuda", toda vez que el 016 es el número telefónico institucional de denuncia de situaciones de malos tratos o de violencia de género, y la Policía Local y la Policía Nacional cuentan con presencia constatable en el recinto ferial.

"No entendemos por qué todavía el Ayuntamiento no realiza ninguna campaña contra las agresiones sexistas en la Feria y se visibiliza por todo el Real la necesidad de actuar ante cualquier tipo de agresión sexista que estos días se vaya a producir", ha manifestado Serrano, que ha recordado que en este mandato el pleno municipal ha aprobado iniciativas en este sentido y que ciudades como Málaga ya las han puesto en marcha durante su Feria.

Esta campaña, así como la propia guía, pretende ser un documento útil para ayudar a cualquier persona a "detectar cualquier caso de agresión sexista y qué hacer ante ello". En este sentido, Serrano ha hecho un llamamiento para que cualquier persona actúe cuando presencie cualquier acción de violencia machista. Igualmente, desde la guía se advierte de otros casos que te pueden ayudar a detectar situaciones de violencia sexista, como la obligación por parte de la pareja a tener relaciones sexuales no voluntarias, tocamientos por parte de desconocidos o situaciones de "chapa" o acoso.

"Ya es hora de cambiar la mentalidad. No podemos permanecer impasibles ante un comentario sexista a una mujer, un tocamiento o la insistencia en acompañarla. No es un halago, sino acoso, y en ocasiones puede acabar en una agresión", ha indicado Eva Oliva, número cuatro de la candidatura de Adelante. De esta forma, Serrano y Oliva han recordado que "para acabar con las violencias machistas hay que ampliar el foco y entender que es un problema sistémico, que puede ocurrir en cualquier espacio y que no solo se reduce a los casos más extremos".