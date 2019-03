Beltrán Pérez acusa a Espadas de "electoralismo" con el Plan Sevilla 2030 y exige no elevarlo al pleno

Publicado 25/03/2019 15:48:46 CET

Avisa además de que se trata de un documento "inconcreto, sin cronograma, sin presupuesto" y sin "medidas" específicas

SEVILLA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Popular del Ayuntamiento hispalense y candidato a la Alcaldía, Beltrán Pérez, ha acusado este lunes al primer edil, el socialista Juan Espadas, de preparar un acto "oportunista y electoralista" para presentar este martes el Plan Estratégico Sevilla 2030 justo antes de las elecciones generales y municipales, reclamándole que no eleve dicho documento al pleno y avisando de que el PP no lo apoyaría llegado el caso, al tratarse de un plan "inconcreto, sin cronograma, sin presupuesto" y sin "medidas" específicas.

Beltrán Pérez ha celebrado este lunes una rueda de prensa, en la que ha señalado la elaboración del Plan Estratégico Sevilla 2030, para lo cual fue conformada una comisión con representantes de diversas áreas del Ayuntamiento, de los grupos políticos representados en el Consistorio, de los agentes sociales y económicos de la ciudad, de las universidades, de la Junta de Andalucía, del Gobierno central, de la Diputación y del parque científico y tecnológico de la Cartuja.

A tal efecto, recordemos que el pasado mes de febrero, la citada comisión respaldaba el documento pergeñado respecto al Plan Estratégico Sevilla 2030, una vez concluida su redacción final, para su elevación al pleno del Consistorio y que tenga "el mayor consenso político posible", al objeto de que sus directrices sean aplicadas por las siguientes corporaciones, según indicaba entonces el Gobierno local del PSOE.

Al respecto, Beltrán Pérez ha expuesto que el Gobierno local socialista ha fijado para este martes la "presentación" de dicho documento, anunciando que el PP no asistirá ha dicha convocatoria, bajo la premisa de que se trata de un acto "oportunista y electoralista", pues ha sido convocado para presentar dicho plan "en los últimos días del mandato" y a las puertas de dos procesos electorales, los comicios generales del 28 de abril y los municipales del 26 de mayo. En ese sentido, ha acusado al primer edil, el socialista Juan Espadas, de intentar "montar un programa electoral desde la Alcaldía".

"Hay muchas personas que han trabajado en ese plan estratégico y que están muy molestas por esta convocatoria hecha a pocos días de unas elecciones generales y municipales y que van a acudir sencillamente porque los llama su Ayuntamiento", ha aseverado el portavoz popular, manifestando su respaldo a los agentes e instituciones que han aportado su trabajo y conocimiento a la redacción del mencionado plan. A colación, ha recordado la creación por parte del PP de un "consejo de ciudad" formado por unos 50 profesionales o expertos en diversos campos, junto con "otras 200 personas", al objeto de diseñar el "modelo de ciudad" sobre el que se sustentará el programa electoral de los populares en la capital andaluza.

UN PLAN "LLENO DE VAGUEDADES"

Así, Beltrán Pérez ha reclamado al alcalde que no eleve al pleno el documento del Plan Estratégico Sevilla 2030, no sólo por los aspectos ya mencionados, sino además porque se trata de un documento "lleno de vaguedades e imprecisiones" y porque el PP no comparte el "planteamiento de ciudad" de los socialistas.

Más en concreto, ha alertado de que el documento del citado plan estratégico recogería que el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2006 "está bien como está", mientras "los mejores urbanistas" consultados por el PP habrían determinado que dicho instrumento de planificación "necesita una modificación".

Del mismo modo, ha alertado de que el plan estratégico general de la ciudad será presentado cuando aún no está "sobre la mesa" el documento del Plan de Movilidad Sostenible, cuya redacción fue encargada en 2017 a la unión temporal de empresas (UTE) sevillana VS Tema. En este mismo ámbito, ha alertado de que el citado plan estratégico "no habla de plazos, ni apuestas ni prioridades" respecto a la construcción de la red completa de metro, extremo "esencial e irrenunciable".

SIN "APUESTA CLARA" POR EL METRO

"No se hace una apuesta clara por el metro", ha criticado el dirigente popular, resumiendo a grandes rasgos que el documento que el Gobierno local socialista pretendería elevar al pleno "no aporta una sola línea clara de a dónde debe ir la ciudad". "El PP no va a estar en la convocatoria de la presentación del plan y no va a apoyarlo en el pleno en el caso de que se lleve a votación", ha aseverado el portavoz popular, precisando eso sí que los populares respaldan el trabajo desarrollado por las instituciones y agentes económicos y sociales a la hora de la elaboración de dicho plan, cuyo contenido no comparte.

"Es un documento inconcreto, sin cronograma, sin presupuesto y que no dice cómo se van a hacer las cosas. No dice qué medidas concretas se deben asumir", ha insistido, defendiendo de otro lado el "modelo de ciudad" que está pergeñando el PP de la mano de expertos y profesionales y reclamando a Espadas que "deje de usar la Alcaldía como su campaña electoral y de engañar a la población haciéndole creer que tiene una estrategia, porque sencillamente no la tiene".