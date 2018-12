2D.- Adelante propone destinar el 2% del PIB andaluz a políticas sociales y reforzar la dependencia

Publicado 29/11/2018 15:22:26 CET

SEVILLA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los candidatos de Adelante Andalucía por la provincia de Sevilla a las elecciones autonómicas Ismael Sánchez y Antonio Vargas han defendido este jueves las propuestas de la coalición electoral de izquierdas para las políticas de dependencia, apostando por destinar el dos por ciento del PIB andaluz a las políticas sociales y por que el Estado financie la mitad de los costes de la dependencia.

Ismael Sánchez (IU) señalaba a este respecto que "hay personas cuya situación de dependencia no está siendo valorada con la agilidad que se debería e incluso personas dependientes de grado tres a los que no les llegan las ayudas que tienen aprobadas". "Es una situación muy lamentable que hay que revertir, por lo que proponemos blindar con un dos por ciento del PIB andaluz los servicios sociales, para que no ocurran casos como estos, porque hay incluso personas que mueren sin que se les haya gestionado las ayudas o sin actualizarse la valoración que deberían tener".

Además, ha expuesto que Adelante Andalucía propone que "el gobierno de la nación también se implique en un plan urgente que desbloquee esta situación y financie con un 50 por ciento la ayuda a las dependencias, para que las familias no sean las que tengan que hacerse cargo".

Por su parte, Antonio Vargas (Izquierda Andalucista) destacaba que "el sistema público de servicios sociales y la atención a las situaciones de dependencia, junto con la sanidad, la educación y el sistema público de pensiones, constituyen uno de los pilares fundamentales de Adelante Andalucía". "El cuidado de las personas dependientes no puede subordinarse a la disponibilidad o capacidad económica de las familias o a la sobrecarga de trabajo, generalmente de las mujeres, porque esta labor es competencia de la Administración Pública", ha defendido.

"Una sociedad avanzada necesita blindar el cuidado de nuestros mayores y dependientes, y no pueden recaer estos cuidados en las familias, porque no todas tienen una realidad socio económica que les permita atender adecuadamente", recordaba Vargas, quien además resaltaba que "muchos de estos trabajos recaen sobre las mujeres, con lo que "se complica aún más su desarrollo laboral o personal".

Según señalaba además Ismael Sánchez, "también es lamentable la situación de las trabajadoras de la ayuda a domicilio para la dependencia, en su mayoría mujeres, a las que no se les reconoce las enfermedades laborales y que sufren de precariedad en su trabajo y por tanto en la atención que pueden prestar".

El candidato además recordaba que la Junta "sigue privatizando servicios como éste, pues "contrata a grandes multinacionales a las que paga entre 10 y 15 euros por hora, mientras las trabajadoras perciben entre 4 o 5 euros". "Desde Adelante Andalucía seremos inflexibles y no contrataremos con ninguna empresa de ayuda a domicilio que no garantice los derechos de las trabajadoras", finalizaba.