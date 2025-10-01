400 juristas se reúnen este jueves en Sevilla para hablar sobre parejas de hecho y divorcios en el congreso de la Aeafa

Archivo - Sede de la Facultad de Derecho de la Universiad de Sevilla. Imagen de archivo. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA - Archivo

SEVILLA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Española de Abogados de Familia (Aeafa) celebra este jueves y viernes en Sevilla su XXIX Congreso de Derecho de Familia, en el que participan alrededor de 400 juristas para analizar cuestiones relacionadas con parejas de hecho, divorcios y la aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (Masc).

Según una nota emitida por la entidad, el congreso se inaugura este jueves a las 16,30 horas en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho y está abierto a los medios de comunicación. La apertura correrá a cargo de la presidenta de la Aeafa, María Dolores López-Muelas, y del presidente de la Audiencia Provincial de Sevilla, Álvaro Marcos Martín.

Entre los ponentes figuran jueces y magistrados de diferentes órganos judiciales, como Francisco Javier Pereda Gámez, presidente de la Sección 18 de la Audiencia Provincial de Barcelona; Antonia Roncero García, magistrada de la Audiencia Provincial de Sevilla; y Ángeles Parra Lucán, magistrada del Tribunal Supremo.

El programa del congreso incluye, entre otros temas, el cambio de custodia compartida a custodia individual y su impacto en pensiones alimenticias y uso de la vivienda; las consecuencias económicas y patrimoniales tras el cese de parejas de hecho; la aplicación de reformas del nuevo juicio verbal en procesos de familia; la experiencia de los Masc tras seis meses de implantación; y el uso práctico de la inteligencia artificial en la labor profesional de los abogados de familia.

El congreso se clausura el viernes a las 20,00 horas, tras un foro abierto en el que participan varios magistrados y abogados de familia.