Aagesen pide a Junta "máxima garantía ambiental" al abrir el expediente de expropiación de la Mina de Aznalcóllar

VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La ministra para la Transición Ecolóica y Reto Demográfico de España, Sara Aagesen, ha pedido a la Junta de Andalucía "que cualquiera de las actuaciones que emprendan se haga con la máxima garantía ambiental" en referencia al inicio del proceso de expropiación del suelo por donde discurre el colecto que lleve los vertidos de la Mina de Aznalcóllar.

Según ha apuntado la ministra en respuesta a los medios de comunicación en una atención a medios en Vejer de la Frontera (Cádiz), la competencia es "al 100% de la Junta de Andalucía" y con el inicio de este expediente ha pedido "siempre pido a todas las administraciones, es que siempre cualquiera de las actuaciones que emprendan se haga con la máxima garantía ambiental".

Así, la ministra ha confirmado que se ha iniciado el expediente de expropiación forzosa por el procedimiento de urgencia de los terrenos por donde pasará el tubo de 30 kilómetros que verterá agua al río Guadalquivir desde la mina de Aznalcóllar. La mina se reactivará de manos de la alianza empresarial entre la multinacional Grupo México y la andaluza Minorbis, filial de Magtel que ya cuenta con la autorización del proyecto de explotación.

"UN PROCESO RIGUROSO"

El consejero Jorge Paradela defendía en la comisión de Industria, Energía y Minas del Parlamento andaluz el "proceso enormemente riguroso y exigente" seguido para conceder la autorización de nueva explotación del yacimiento aznalcollero de Los Frailes, detallando que lo autorización ambiental unificada contó con una tramitación y gestión de "más de seis años y cuatro meses", mientras el permiso de aguas tuvo una tramitación de "dos años y medio".

Así, Paradela señalaba, una vez más, que la reactivación de la mina de Aznalcóllar, autorizada "27 años después del terrible accidente" derivado de la fractura de su balsa de metales pesados que ha ido a juicio; cuenta con "la mejor tecnología disponible y los parámetros técnicos más exigentes de la legislación aplicable", destacando según ha dicho una nueva depuradora.

Además, reiteraba que se trata de un proyecto totalmente nuevo que contempla una mina subterránea y no a cielo abierto y que no dispondrá de balsas de residuos, sino que una parte de los residuos procedentes del tratamiento del mineral se aprovecharán como relleno en el interior de la mina y otra se depositará en una de las antiguas cortas mineras a efectos de restauración.

Y especialmente, el consejero destacaba que solo en la fase previa a la nueva explotación del recinto, serán realizadas "4.465 analíticas" de agua en el mismo, con "más de 1.000 al año" en la etapa de operación como tal; sumadas a "miles" de pruebas también en el "medio receptor", o sea en el río, al objeto de controlar la calidad del agua e "interrumpir" el vertido en el caso de ser necesario.

ECOLOGISTAS REITERA AVISOS POR "CONTAMINACIÓN"

Ecologistas en Acción señalaba que la actuación planteada supone "verter un total de 85.520 millones de litros de aguas contaminadas con metales pesados, durante 18 años y medio, frente al estadio de la Cartuja", con destino al Estuario del Guadalquivir y con efectos a un entorno declarado como Zona de Especial Conservación de la Red Natura 2000, extremo que niegan a su vez la Administración andaluza y las empresas promotoras del proyecto.

El colectivo tachaba la decisión de "irresponsable, temeraria y contraria al interés general de la ciudadanía andaluza"; avisando de que el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, "no se ajusta a la realidad cuando asegura que el proyecto de reapertura no dispondrá de ninguna balsa de residuos".