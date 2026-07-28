Abascal pide "escuchar a los españoles" sobre la mezquita en Sevilla: "No se puede imponer lo que no quieren"

Archivo - El presidente de Vox, Santiago Abascal, en un acto en Sevilla. En imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha pronunciado este martes, 28 de julio, al respecto del centro cultural islámico que la Fundación Mezquita pretende levantar en el Polígono Sur de Sevilla y ha pedido "escuchar a los españoles".

"No se puede seguir imponiendo desde las instituciones lo que los españoles, simplemente, no quieren", ha remarcado el líder a través de un mensaje en su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press.

Así las cosas, Abascal ha instado a la ciudadanía a "votar sobre lo que nos afecta" y ha pedido a las administraciones "escuchar" a aquellos sobre los que gobiernan.

En contexto, la licencia otorgada por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla a este proyecto ha supuesto un "punto de inflexión" en la relación política entre Vox y el PP.

Si bien los primeros han mostrado su firme intención de retirar su apoyo al Gobierno local, el alcalde de la ciudad, José Luis Sanz, se ha mostrado tajante: "Ni he prevaricado nunca ni lo voy a hacer".

Ello, tras ser cuestionado sobre este asunto después de que Vox, en una rueda de prensa, haya señalado que la confianza con el equipo de gobierno "ha quedado gravemente quebrantada" y que en esas condiciones "resulta prácticamente sostener al gobierno del Partido Popular".