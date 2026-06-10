Abiertas las inscripciones para la Carrera Nocturna del Guadalquivir de Sevilla con 25.000 dorsales disponibles

La delegada de Deportes del Ayuntamiento de Sevilla, María Tena, en la presentación de la Carrera Nocturna del Guadalquivir - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha abierto desde este miércoles las inscripciones a la 38 edición de la Carrera Nocturna del Guadalquivir KH7, que, ofertará 25.000 dorsales a personas nacidas hasta el año 2011 y tendrá lugar el último viernes del mes de septiembre, el día 25, con salida a las 22,00 horas.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, durante la presentación, la delegada de Deportes, María Tena, ha animado a todos los aficionados al deporte a "participar en esta carrera única", que se caracteriza por su carácter "popular y lúdico", y un ambiente "irrepetible" que la convierten en "la carrera nocturna más importante de Europa".

En ese sentido, la delegada ha añadido que la Nocturna del Guadalquivir es "mucho más que una carrera", ya que, según ha defendido, "es una fiesta del deporte y un momento de encuentro de todos los amantes del ejercicio físico y los hábitos de vida saludables", sin tener en cuenta la intensidad de la práctica ni los resultados competitivos, por lo que "es una prueba en la que todos tenemos cabida".

Asimismo, la prueba no contará con sistema de cronometraje ni clasificaciones oficiales, y mantendrá su distancia en unos 8 kilómetros que cada participante podrá completar "a su ritmo" hasta llegar a meta, donde habrá avituallamiento para todos los participantes, que también contarán con otro punto de avituallamiento con agua en un punto intermedio del recorrido.

El plazo de inscripción está abierto desde este miércoles 10 de junio y se prolongará hasta el mismo viernes 25 de septiembre a las 13,00 horas o bien hasta que se agoten los 25.000 dorsales disponibles, tal y como ocurrió en la última edición celebrada, cuando se agotaron el lunes previo a la prueba. La inscripción se realiza exclusivamente en línea en la página web del IMD.

En cuanto a los precios de inscripción, se mantienen los 5,5 euros del año pasado, con bonificaciones para personas con discapacidad, mayores de 65 años y personas en situación de especial dificultad económica; asimismo, se mantiene también la inscripción gratuita para los nacidos en los años 2009, 2010 y 2011.