Abierto el concurso para construir las primeras 102 viviendas protegidas de su nuevo plan municipal de Mairena (Sevilla)

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MAIRENA DEL ALJARAFE (SEVILLA), 16 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Mairena del Aljarafe (Sevilla), a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, ha convocado el concurso público para el traspaso de la parcela municipal donde se construirán las primeras 102 Viviendas de Protección Oficial (VPO) en régimen de venta del nuevo Plan Municipal de Vivienda.

Según ha detallado el Consistorio en una nota de prensa, las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de agosto a las 23,59 horas, a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público. Además, la administración local ha añadido una "innovadora cláusula" para garantizar que las futuras viviendas salgan al mercado a un precio "inferior al máximo autorizado por el Gobierno andaluz".

De esta manera, el Ayuntamiento valorará especialmente las propuestas que ofrezcan una "rebaja adicional" sobre ese límite, de forma que el precio final de las viviendas sea, como mínimo, un 10 por ciento más bajo. De hecho, este criterio de asequibilidad concentra 60 de los 100 puntos de la adjudicación.

Asimismo, la parcela sale a licitación por un importe de 1,23 millones de euros y se encuentra en el sector 'Carretera de Almensilla I', entre el Monasterio de la Purísima Concepción y el edificio Sirio. La empresa adjudicataria deberá construir las 102 viviendas protegidas previstas en los terrenos.

Una vez concluido el plazo de presentación de ofertas, la Gerencia Municipal de Urbanismo procederá a la evaluación de las propuestas para adjudicar la parcela a la oferta que obtenga la mejor puntuación conforme a los criterios establecidos.

En contexto, la convocatoria de este concurso constituye un paso decisivo dentro del Plan Municipal de Vivienda impulsado por el Ayuntamiento, después de que el Pleno municipal aprobase el pasado mes de febrero la ampliación de la primera fase del plan en 208 viviendas protegidas, elevando el total previsto de 449 a 657 viviendas.