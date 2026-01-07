El Abierto de Internacional de Ajedrez 'Ciudad de Sevilla' "bate récords" de participantes en 51º edición

Presentación del Abierto de Internacional de Ajedrez 'Ciudad de Sevilla' - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha participado este miércoles en la presentación de la 51 edición del Abierto Internacional de Ajedrez 'Ciudad de Sevilla'. El evento se celebra del 9 al 17 de enero en el Palacio de Congresos y Exposiciones (Fibes).

Según ha indicado el Consistorio en una nota, en esta edición se "ha batido tanto el récord absoluto de participantes, con 360 jugadores, como el de elite, con 75 titulados".

La agenda de actividades comienza este miércoles con una Master Class dirigida a los niños del programa de tecnificación del ajedrez sevillano. El jueves 8 de enero tendrá lugar un torneo presentación de partidas blitz en las instalaciones de Tussam.

El sábado 10 y domingo 11 por la mañana se celebrarán la XII Olimpiada Interescolar, el martes 13 el GM Carlos Matamoros compartirá un desayuno con los niños del Colegio Tabladilla y el miércoles 14 se llevará a cabo la entrega de un juego de ajedrez y un libro de iniciación a niños hospitalizados.

Finalmente, el jueves 15 y viernes 16 se celebrarán dos conferencias. La primera es "Ruy López de Segura. La cara oculta del Tablero" en el Palacio de los Marqueses de La Algaba, y "Lo mucho que la Inteligencia Artificial le debe al ajedrez", en Fibes, a cargo de Leontxo García en FIBES, uno de los periodistas especializados en ajedrez más prestigiosos del mundo.

El seguimiento de este Abierto Internacional de Ajedrez Ciudad de Sevilla puede realizarse tanto de forma presencial, en Fibes, como online en la web oficial del torneo https://sevillaopenajedrez.com/