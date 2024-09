Abierto este martes el plazo de preinscripción en los talleres socioculturales de los distritos de Sevilla

SEVILLA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha informado de que ha abierto el plazo de preinscripciones para los talleres socioculturales municipales que se desarrollarán en todos los barrios de la ciudad. Así, este plazo será del 10 al 20 de septiembre tras el que, posteriormente, se realizará un sorteo el día 30 de septiembre.

Tras ello, se publicará la lista de admitidos en el tablón de cada Distrito el 7 de octubre y, del 11 al 21 de octubre será el plazo de matriculaciones. Estos talleres comenzarán a partir del 28 de octubre, una vez efectuadas las matriculaciones. Las fechas se indicarán por cada distrito y serán publicadas tanto en los tablones de anuncios del propio distrito como en la web municipal www.sevilla.org.

Podrán acceder a los talleres socioculturales todas las personas empadronadas o que acrediten su residencia en el Distrito correspondiente.

Los menores de edad sólo podrán inscribirse, en su caso, en los talleres específicamente diseñados para ellos, previa autorización del padre, madre, tutora o tutor legal en el formulario facilitado al efecto por el distrito.

Se podrán solicitar la inscripción en un máximo de tres talleres. En el caso de que se encontrase cubierto el cupo para la primera opción, tendrán derecho a matricularse en la segunda o tercera opción sucesivamente siempre que existan plazas vacantes. En aquellos talleres en los que el número de solicitudes supere las plazas ofertadas, la asignación de estas se realizará mediante sorteo público cuyo resultado se publicará en el tablón de anuncios del distrito correspondiente.

Para ello, una vez recibidas las inscripciones se asignará un número a cada solicitud por orden alfabético, publicándose el listado correspondiente antes del sorteo del número que designará el orden.

Respecto de aquellos talleres en que el desarrollo de los mismos pueda realizarse en pareja, será necesario presentar conjuntamente las solicitudes en el momento de realizar la preinscripción, teniendo en cuenta, a efectos de orden en la lista, el número asignado a la solicitud que figure en primer lugar.

En el supuesto de personas con capacidades diferentes, podrán acudir al taller correspondiente junto con un acompañante. Esta circunstancia deberá hacerse constar en la solicitud, que deberá presentarse presencialmente.

Los no residentes en el distrito que hubieran solicitado plaza en algún taller del distrito serán incorporados en las listas de espera siempre por detrás de los residentes en el distrito, que tendrán preferencia.

La preinscripción no da derecho a participar en ningún taller solicitado hasta que no se formalice la matrícula y pago, en su caso, de la cuota correspondiente y no podrá presentarse más de una solicitud por persona.

Las listas de personas admitidas y el plazo para la matriculación se expondrán en el tablón de anuncios del distrito correspondiente. Dentro de dicho plazo deberá procederse a la formalización de la matrícula y acreditación, en su caso, del pago en cualquier entidad bancaria, caja de ahorros y cajas rurales radicadas en la ciudad de Sevilla.

Igualmente, el pago podrá realizarse a través de la Oficina Virtual de la Agencia Tributaria del Ayuntamiento de Sevilla.

Los pagos realizados fuera de plazo supondrán la baja en la plaza solicitada que quedará vacante para ser cubierta por la siguiente persona que se encuentre en la lista de espera.

Las solicitudes que se presenten a lo largo del curso, siempre que el solicitante cumpla los requisitos establecidos, producirán su admisión directa en el taller solicitado siempre que hubiera plazas vacantes. En el caso de que el taller solicitado no tuviera plazas vacantes se incorporará al solicitante en su lista de espera. Toda la información está disponible en el siguiente enlace: https://www.sevilla.org/servicios/participacion-ciudadana/ta...