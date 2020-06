Abierto el plazo de automatrícula para la PEvAU en la US, que estará vigente hasta el día 24 de junio

Una estudiante repasa sus apuntes en instantes previos a la realización de la PEvAU en la US

Una estudiante repasa sus apuntes en instantes previos a la realización de la PEvAU en la US - US

SEVILLA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Sevilla (US) ha abierto este miércoles el plazo de automatrícula para la convocatoria ordinaria de la Prueba de Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) y estará abierto hasta el día 24 de junio a través de la secretaría virtual de la institución académica, informa en un comunicado.

Las pruebas se celebrarán los días 7, 8 y 9 de julio en un total de 29 sedes. En concreto, serán 17 sedes en Sevilla capital, una de ellas destinada exclusivamente a Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (ANEAE), y otras 12 en la provincia. La distribución de los alumnos por las distintas sedes se puede consultar en la web del Centro de Atención a Estudiantes de la Universidad de Sevilla.

La US ha desarrollado un plan especial para que las pruebas se desarrollen con total normalidad y con todas las garantías de seguridad. Entre otras medidas, se procederá a la desinfección de las aulas, se han organizado los protocolos de reparto y recepción de exámenes y se han preparado las instrucciones necesarias para el personal que participará en el desarrollo de las pruebas durante los tres días.

Para acceder al proceso de automatrícula, los estudiantes deben disponer de un Usuario Virtual de la Universidad de Sevilla (UVUS) y su clave individual de identificación. Podrán conseguirlo siguiendo estas instrucciones a través de la web del Vicerrectorado de Estudiantes.

Una vez obtenido el UVUS, el estudiante podrá formalizar su matrícula a través de la aplicación informática para la realización de la Automatrícula en la PEvAU habilitada por la Universidad de Sevilla. Para facilitar el proceso, se ha publicado un documento con instrucciones para formalizar la automatrícula para la PEvAU en la convocatoria 2019/2020.

En caso de no poder acceder a la aplicación de Automatrícula, el estudiante deberá cumplimentar el formulario disponible en la web del Centro de Atención a Estudiantes de la US. ·Si el estudiante observara algún error en sus datos personales, centro de procedencia, bonificaciones o exenciones, no debe grabar su matrícula sino que deberá contactar con el Servicio de Acceso, comunicando la incidencia a través de correo electrónico a matriculapevau@us.es", añade el comunicado.

Pueden hacer uso del sistema de automatrícula los siguientes colectivos: estudiantes de segundo de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior matriculados en el presente curso 2019/2020 en centros de enseñanza Secundaria adscritos a la Universidad de Sevilla, a efectos de la realización de la PEvAU; estudiantes que hayan realizado la PEvAU en cursos anteriores en la US y quienes no hayan realizado la PEvAU en la Universidad, pero hayan cursado el Bachillerato o un Ciclo Formativo de Grado Superior en un Centro de Enseñanza Secundaria adscrito a la US.

Asimismo, también pordrán realizarla los estudiantes de Bachillerato Europeo, Internacional o sistemas educativos de Estados de la UE pertenecientes a Centros de Enseñanza Secundaria cuyos datos estén incorporados a la aplicación SÉNECA. Los estudiantes que no se encuentren en ninguno de estos casos deberán matricularse en los plazos y conforme al procedimiento publicado por la Universidad de Sevilla en la web de su Centro de Atención a Estudiantes.