Archivo - Un tren de Cercanías de Renfe. En imagen de archivo. - RENFE - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe mantiene abierto el plazo para inscribirse en el Curso de Maquinistas de la Escuela de Conducción de Renfe en Sevilla hasta el próximo 21 de junio, si bien el centro de Sevilla ofrece 14 plazas para el curso 2026-2027.

Según ha detallado Renfe en una nota de prensa, la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones (ETPCO) del Grupo Renfe ha ampliado el plazo de preinscripción hasta el 21 de junio para el XX Curso de Aspirantes a Maquinista, que se realizará en un total de 11 Campus repartidos por toda la geografía nacional. Así, está previsto que los 200 alumnos que se matriculen comiencen el curso el próximo mes de septiembre.

El nuevo curso preparatorio para la obtención conjunta de la licencia y el diploma que acreditan la formación necesaria para ejercer la profesión de maquinista se desarrollará en los centros de formación de Renfe en Madrid, León, Barcelona, Sevilla, Valencia, Oviedo, Santiago de Compostela, Miranda de Ebro, Zaragoza, Bilbao y Santander. El curso constará de 1.150 horas, de las cuales más de 250 serán de prácticas de conducción efectiva.

Para poder realizar el curso es necesario contar con el título de Bachillerato o de Técnico de Formación Profesional o equivalentes y haber cumplido 20 años de edad el 1 de septiembre de 2027.

Si el número de aspirantes es superior al de las matrículas ofertadas, se seleccionará a los futuros alumnos a través de una prueba de selección que se llevará a cabo el 11 de julio de 2026.

Como en cursos anteriores, Renfe ha solicitado a entidades financieras con las que trabaja habitualmente condiciones especiales para la concesión de los créditos para la financiación de los cursos de aspirantes a maquinista.

No obstante, la entidad ha aclarado que no tiene responsabilidad ni participa de forma alguna en la concesión o desestimación de las solicitudes de financiación para realizar estos estudios.

Por otra parte, el próximo lunes, 15 de junio, la Escuela Técnica Profesional de Conducción y Operaciones realizará una sesión online de Puertas abiertas para que las personas interesadas se informen de cómo acceder a la profesión de maquinista y puedan resolver cualquier duda sobre el curso.

En total, Renfe habrá formado en julio de este año a más de 4.800 maquinistas, que será la suma de los alumnos de las 19 promociones realizadas hasta esa fecha.