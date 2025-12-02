Abierto el plazo de inscripción para el II Concurso de Canción Andaluza de Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

Cartel del II Concurso de Canción Andaluza de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 2 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado este martes que ha abierto el plazo de inscripción para participar en el II Concurso de Canción Andaluza, organizado por la Delegación de Memoria Democrática e Identidad Andaluza en colaboración con la Peña Flamenca La Soleá. Las solicitudes podrán presentarse hasta el 26 de diciembre.

Según ha informado el Consistorio en una nota, las semifinales del certamen se celebrarán los días 16 y 17 de enero, a las 21,00 horas, en la sede de la Peña Flamenca La Soleá y con entrada libre. La final tendrá lugar el 2 de febrero, a las 12,00 horas, en el Teatro Gutiérrez de Alba, también gratuita, aunque será necesario reservar entrada previamente por razones de aforo.

El delegado del área, Christopher Rivas, ha destacado que la iniciativa busca "poner en valor la identidad andaluza a través de la música" y consolidar a Alcalá de Guadaíra como referente en el panorama de la canción andaluza. Ha señalado asimismo que la cultura "se defiende, se comparte y se conserva cuando se canta".

El certamen está abierto a mayores de 16 años residentes en España. La inscripción deberá formalizarse a través de la sede electrónica municipal mediante instancia general dirigida al Departamento de Cultura.

El concurso constará de tres fases: la visualización de vídeos y selección del jurado; las semifinales, en las que participarán un máximo de 20 aspirantes; y la final, con ocho artistas. Los premios suman 4.200 euros: 2.000 para el primer clasificado, 1.000 para el segundo, 700 para el tercero y 100 euros para cada uno de los otros cinco finalistas. La entrega se realizará al término de la final.

Rivas ha subrayado en este sentido el interés cultural y turístico del certamen y el talento local en todas las edades, así como la apuesta del Ayuntamiento por apoyar a artistas emergentes.