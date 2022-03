Abierto el plazo de solicitud para entrar en el nuevo grupo teatral del Ateneo de Sevilla

SEVILLA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ateneo de Sevilla ha presentado este miércoles su nuevo grupo teatral, que se denomina 'Atenea Teatro', y ha abierto un plazo de solicitudes para quienes deseen formar parte del mismo, que finaliza el día 16 de marzo.

En el acto han intervenido, además, del presidente de la institución ateneísta, Emilio Boja, el director del citado grupo, Luis Núñez Cubero, que es catedrático emérito de Teoría de la Educación de la Universidad de Sevilla, licenciado en Filosofía y fundador del Aula Permanente de Teatro de la Facultad de Ciencias de la Educación, según informa en un comunicado.

El director de este grupo teatral ha sido también fundador y director de Apetece Teatro y ha pertenecido al Grupo de Trabajo de Educación de la Comisión Española de la Unesco. Núñez Cubero es miembro de la 'International Societty for the Study of Time' (ISST).

Aquellas personas interesadas en integrar este grupo teatral, mayores de edad y socias o no del Ateneo, deben enviar sus datos personales a la dirección de correo electrónico secretaria@ateneodesevilla.es antes de las 12,00 horas del día 16 de marzo. Unos días después de cerrarse el plazo, cada solicitante recibirá la información necesaria con los pasos a seguir a través de alguno de los medios de contacto indicados en la solicitud. El orden de llegada no determinará en modo alguno el derecho de inscripción.

"En caso de ser necesario, se realizará una selección por parte de la dirección de atenea teatro mediante un casting para el que se citará a los solicitantes en el lugar y hora que se les indique, donde deberán presentarse aportando su documento nacional de identidad", añade el comunicado.