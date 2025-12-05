Abre la Feria de Artesania Creativa de Sevilla hasta el 5 de enero en los Jardines del Cristina

El delegado del Ayuntamiento de Sevilla Álvaro Pimentel en la apertura de la Feria de Artesania Creativa de Sevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Segundo Teniente de Alcalde Delegado de Cartuja, Parques Innovadores, Movilidad, Economía y Comercio del Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha inaugurado este viernes la 26ª edición de la Feria de Artesanía Creativa de Sevilla que se celebra hasta el 5 de enero.

Organizada en coordinación con la Federación Artesanal de Sevilla, por segundo año consecutivo, la feria tiene lugar en los Jardines del Cristina. En una nota remitida por el Consistorio, Pimentel ha indicado que el espacio "ofrece una magnífica experiencia para los compradores por su conexión con transporte público, junto a la parada del Metro, lo que redunda en la visita de la muestra y en la venta de los propios stands".

El Ayuntamiento ha indicado que la feria recoge 50 talleres artesanales. "Sevilla y esta edición de Navidad de la Feria de Artesanía Creativa se han convertido en referentes nacionales e internacionales de la artesanía contemporánea, ya que numerosos artesanos de todas partes de España e incluso de otros países muestran su interés por participar en ella", ha destacado Pimentel.

El delegado ha subrayado la incorporación de nuevos talleres que "refleja" la renovación constante del sector artesanal. "Las personas que visiten la feria podrán descubrir piezas únicas de joyería, cerámica, textil, cuero, madera, vidrio, papel y cosmética natural, entre otros oficios, demostrando la riqueza y diversidad de la artesanía", ha explicado Pimentel.

La feria cuenta este año con la presencia de 26 stands de talleres de Sevilla, mientras que 24 proceden de otros puntos de Andalucía, España y Francia. "Esta cita no es solo un espacio para el arte y la creatividad, sino también un motor de desarrollo económico y cultural. Proporciona a los artesanos una plataforma única para exhibir y comercializar sus productos, fomentando la preservación de tradiciones y el fortalecimiento de los talleres locales", ha concluido.