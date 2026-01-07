Abre el plazo para pedir el abono de las sillas de la Semana Santa de Sevilla 2026 con precios entre 1.016 y 90 euros

Archivo - Sillas en la Carrera Oficial de la Semana Santa en Sevilla - CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE SEVILLA

SEVILLA 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Consejo General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla ha señalado como fecha límite para el pago de sillas y palcos de la Carrera Oficial el 31 de enero. Desde el día 1 de enero los usuarios y abonados pueden acceder a la plataforma digital para la gestión de los abonos con posibilidad de realizar el pago, la renovación, solicitud o cesiones.

Así, ha trasladado a través de la red social X, que la retirada de abonos para palcos tendrán lugar del 2 al 6 de febrero. Por otro lado, para la Campana del 9 al 13 de febrero, la Avenida de la Constitución del 16 al 20 y de Sierpes y la Plaza Virgen de los Reyes del 23 al 27.

Las cesiones temporales se realizarán del 1 al 31 de enero en la web, o de forma presencial en la oficina del Consejo del 12 al 30 de enero. En el caso de las nuevas solicitudes se pueden realizar del 1 al 31 de enero en la web y del 26 al 30 de enero de forma presencial.

UNA SUBIDA GENERALIZADA CERCANA AL 3%

Asimismo, el Consejo ha informado de los precios estipulados para los abonos, que oscilan entre un máximo de 1.016,77 euros y 90,50 euros, excluyendo, como este año, el IVA del 21 por ciento que sí tenían esos importes en 2023, que, como anunció la institución con sede en San Gregorio se devolverían a los abonados a raíz de la resolución del Tribunal Económico y Administrativo Regional de Andalucía (Teara). Aun así, suben de media casi un 3% con respecto a 2025.

La tabla de precios acordada por la institución cofradiera con sede en San Gregorio para los abonos de sillas y palcos de la Carrera Oficial, recogida por Europa Press, refleja un precio máximo de 1.016,77 euros para los palcos de las filas 1 y 2 de los sectores A y B y la fila uno del sector C de la Plaza de San Francisco, frente a los 987,16 del pasado año; seguido de 931,95 euros para los palcos de la avenida de la Constitución y los palcos de las filas 3, 4 y 5 de las zonas A y B y la fila 2 de la zona C de la Plaza de San Francisco.

El resto de palcos de la Plaza de San Francisco están sujetos a un precio de 837,76 euros o de 749,29 euros. En cuanto a los precios más económicos, se localizan en la Plaza Virgen de los Reyes, puesto que las sillas de los abonados costarán 90,50 euros. En 2025, un abono en esta zona costaba 87,86 euros.

Los precios estipulados para la Campana oscilan entre los 156,29 euros de una silla a ras de suelo y los 197,96 euros de la tribuna. En la calle Sierpes, el coste de la silla también es de 156,86 euros, mientras que en la avenida de la Constitución depende del tramo en cuestión. Así, desde el Banco Santander al establecimiento comercial situado en la esquina con Alemanes y desde el edificio Filella hasta la calle García de Vinuesa el precio del abono es de 126,54 euros.

Desde la calle Alemanes a la Catedral y el tramo de dicha vía comprendido entre la confluencia con la calle García de Vinuesa a la cafetería que hace esquina con Almirantazgo, el importe del abono es de 122,69 euros.