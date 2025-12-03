Abre en la zona norte de Sevilla el segundo Centro de Atención Infantil Temprana del Ayuntamiento

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en la inauguración del Centro de Atención Infantil Temprana. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este miércoles el Centro de Atención Infantil Temprana (CAIT) Norte. Se trata del segundo centro de este tipo que abre el Ayuntamiento en la ciudad, siendo el primero en marzo de 2024 en el distrito Sur.

Según una nota remitida por el Consistorio, este hecho coloca a Sevilla "como la primera ciudad española con dos CAIT de gestión municipal". "Con el CAIT Norte acercamos atención especializada y gratuita a Macarena, Polígono Norte, San Jerónimo y Los Carteros, para que ningún niño con diversidad funcional o con trastornos en su desarrollo ni sus familias tengan que desplazarse lejos para recibir la ayuda que merecen", ha afirmado Sanz.

El CAIT Norte ofrecerá tratamientos y distintas aplicaciones tecnológicas para tratar los aspectos cognitivos y de lenguaje de menores de 0 a 16 años y a sus familias, con intervenciones individuales de 60 minutos orientadas a la estimulación cognitiva, del lenguaje y de las capacidades físicas, así como al acompañamiento sociofamiliar.

El centro contará con un equipo interdisciplinar formado por profesionales de Psicología, Logopedia, Fisioterapia y Trabajo Social que dedicará 95 horas semanales de atención para llegar al menos a 40 menores por semana, con planes individualizados que se ajustan a la evolución de cada caso y trabajo en red con centros de salud, colegios y entidades del entorno. La derivación al recurso se realizará desde los Centros de Servicios Sociales, "priorizando los casos con mayor necesidad".

El Ayuntamiento ha indicado que el contrato del servicio tiene una duración de dos años, prorrogable, con un presupuesto de más de 260.000 euros. Según datos del Consistorio, hay detectados 57 menores con situaciones de dependencia y 77 con dificultades de aprendizaje, "además de los casos identificados por los equipos de Servicios Sociales".

Ante esta situación, el alcalde ha indicado el refuerzo en los recursos. En esta línea, ha anunciado un aumento en el gasto municipal a políticas sociales en los presupuestos de 2026 hasta más de 137 millones de euros, "un 10,15% más que en 2023". "Seguimos dotando a Sevilla de recursos para la población más vulnerable y un modelo de ciudad que protege a la infancia, acompaña a las familias y acerca los servicios a los barrios", ha afirmado.

Esta inauguración se ha enmarcado dentro de las acciones que el Gobierno municipal está desarrollando con motivo del Día de la Discapacidad. El pasado viernes, el alcalde presentó la nueva oficina municipal de interpretación de lengua de signos, un nuevo recurso público y gratuito para facilitar la relación de personas sordas, con discapacidad auditiva o sordociegas con las administraciones.