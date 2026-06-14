Absueltos tres acusados al enzarzarse en una pelea en Castiblanco (Sevilla) tras retirar sus denuncias

Archivo - Audiencia Provincial de Sevilla. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Sevilla ha absuelto a tres encausados que, tras verse implicados en una pelea y acusarse mutuamente por los daños causados, han resultado absueltos después de que las acusaciones particulares desistieran de sus pretensiones durante la vista oral y la Sala apreciara falta de prueba suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia.

Según la sentencia, consultada por Europa Press, las actuaciones comenzaron a raíz de un atestado policial fruto de una pelea iniciada entre los tres implicados.

De acuerdo con el Ministerio Público, todo sucedió el 10 de octubre de 2021, cuando se inició entre los dos hombres un "cruce de reproches", lo que motivó "que ambos, guiados cada uno de ellos por menoscabar la integridad física del otro, se agredieran mutuamente, con puñetazos y patadas", hasta caer al suelo.

La mujer intervino para intentar separarlos y fue "agredida con un empujón que la hizo caer al suelo". Su esposa también intervino en la disputa, fue igualmente agredida.

Así, el Ministerio Público consideraba que los hechos eran constitutivos de un delito de lesiones, otro delito leve de lesiones y un delito leve de maltrato de obra. Por ellos, y en función de la participación atribuida a cada acusado, solicitaba penas de hasta dos años y seis meses de prisión o, alternativamente, tres meses de multa con una cuota diaria de diez euros.

No obstante, aunque la Fiscalía elevó a definitivas sus conclusiones provisionales, las acusaciones particulares desistieron de sus pretensiones durante el juicio. Además, los acusados y los testigos se acogieron a su derecho a no declarar, mientras que las defensas solicitaron la libre absolución.

Ante este contexto, la Sala ha dado únicamente por probado que los tres mantuvieron un incidente en la localidad sevillana de Castiblanco de los Arroyos. "El vacío probatorio expuesto conduce a un pronunciamiento absolutorio por los hechos objeto de acusación, toda vez que no consta medio de prueba alguno que desvirtúe el principio de presunción de inocencia", señala el referido escrito.

De esta forma, la Audiencia Provincial ha absuelto a los tres de los delitos por los que venían siendo acusados y ha declarado de oficio las costas procesales.