Acaip-UGT solicita medidas al Defensor del Pueblo ante nuevas agresiones en el Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla

Imagen del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla. A 13 de julio de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato mayoritario en Instituciones Penitenciarias Acaip-UGT, sindicato ha solicitado la intervención "urgente" del Defensor del Pueblo para que se implementen medidas urgentes que puedan paliar la "inseguridad y progresivo deterioro" de las condiciones laborales de la plantilla de trabajadores del Centro, después de un nuevo episodio de agresiones este pasado domingo, 2 de agosto.

Según ha detallado el sindicato consultado por Europa Press, en la jornada de este domingo, uno de los pacientes ha protagonizado numerosos episodios de conflictividad, exigiendo "de forma reiterada que se atendieran todas sus peticiones". Ante la negativa del personal a acceder a algunas de ellas, ha iniciado una escalada de agresividad con insultos, amenazas de muerte dirigidas a los funcionarios, daños materiales y conductas de alto riesgo.

La situación alcanzó su punto más crítico durante la noche, cuando el interno ha asegurado haber ingerido varias pilas, lo que ha obligado a su traslado al hospital. Tras regresar al centro, "volvió a negarse a cumplir las indicaciones del personal, reiteró las amenazas contra los funcionarios y obligó a movilizar nuevamente a varios trabajadores y al Jefe de Servicio para controlar la situación".

Asimismo, horas después ha provocado una nueva emergencia al prender fuego a material del centro, activando el sistema de alarma contra incendios. Además, "se negó a entregar el mechero y continuó profiriendo graves amenazas", obligando a los funcionarios a intervenir para evitar consecuencias de mayor gravedad, según ha relatado.

A estos hechos, durante la jornada del sábado, 1 de agosto, se sumó otro grave incidente cuando un segundo paciente agredió "brutalmente" a su compañero de habitación, propinándole un fuerte puñetazo y una patada mientras permanecía en el suelo, provocándole la fractura de una costilla que ha hecho necesario su traslado a un centro hospitalario. Posteriormente, este mismo paciente amenazó de muerte e insultó gravemente a un funcionario durante la ronda nocturna.

PELIGROSIDAD MANTENIDA EN EL TIEMPO

Desde el sindicato han reclamado que los trabajadores del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla "continúan afrontando situaciones de extrema peligrosidad con unas plantillas claramente insuficientes". Además de que, la falta de personal provoca que "incidentes de enorme gravedad" tengan que ser atendidos por un número "muy reducido" de funcionarios, aumentando considerablemente el riesgo tanto para los profesionales como para los propios pacientes.

Igualmente, Acaip-UGT ha señalado la "escasa formación específica" que reciben los funcionarios para afrontar situaciones de violencia "extrema", como incendios, autolesiones o episodios protagonizados por pacientes con enfermedades mentales graves. Pese a ello, son los trabajadores quienes asumen "en primera línea" estos riesgos, evitando con su profesionalidad consecuencias irreparables.

De igual manera, el sindicato ha reivindicado la necesidad de reconocer a los funcionarios de prisiones como "Agentes de la Autoridad", reforzando su protección jurídica frente a las "continuas amenazas y agresiones que sufren durante el desempeño de sus funciones". En este apartado, han urgido la tramitación definitiva de los últimos requisitos parlamentarios.

En adición, el sindicato ha demandado una respuesta "inmediata" para solucionar la "grave crisis de la sanidad penitenciaria". La elevada falta de profesionales sanitarios, unida al incremento de internos con patologías psiquiátricas, compromete "gravemente" la seguridad, la asistencia y el correcto funcionamiento de los centros. "Es el momento de adoptar medidas estructurales antes de que se produzca una tragedia irreversible", ha añadido.