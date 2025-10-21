Aceptan dos años de prisión para los dos acusados de apuñalar y amenazar a un hombre tras discutir en Guillena (Sevilla)

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los dos acusados de atestar dos puñaladas y amenazar con un arma de fuego a un hombre en Guillena (Sevilla) han reconocido los hechos y han aceptado una condena de dos años de prisión, con reparación del daño como circunstancia atenuante muy cualificada, además de la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante cinco años.

El juicio se ha celebrado esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla, si bien se ha alcanzado un acuerdo entre las partes, que se enfrentaban a la petición fiscal de ocho años y seis meses de prisión y 15 años de alejamiento.

El acuerdo ha culminado con una sentencia de conformidad en la que cada uno de los dos acusados ha aceptado una condena de dos años de prisión, con reparación del daño como circunstancia atenuante muy cualificada, además de la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante cinco años.

Según relataba la Fiscalía en su escrito de acusación provisional, los hechos ocurrieron en febrero de 2022, cuando durante una discusión uno de los acusados apuntó a la víctima con un arma de fuego, mientras el otro la sujetaba por la espalda y su hijo le asestaba dos puñaladas.

Finalmente, la víctima logró zafarse, esquivar los disparos efectuados al aire y alcanzar la carretera para pedir ayuda. Los ataques le causaron heridas que requirieron intervención quirúrgica y dejaron secuelas visibles, incluida una leve desviación de la punta de la nariz y cicatrices en el torso.