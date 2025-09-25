Un acertante de la Bonoloto gana más de tres millones de euros con un boleto validado en Sevilla capital

SEVILLA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto correspondiente a este jueves, 25 de septiembre, ha dejado un premio de primera categoría --seis aciertos-- dotado con 3.030.616,55 euros al propietario de un boleto sellado en Sevilla capital.

En concreto, el boleto ha sido validado en la administración de Loterías número 72 de Sevilla, situada en la avenida República Argentina 18, según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press.

De segunda categoría --cinco aciertos más el complementario-- se han registrado cuatro acertantes, que han sido validados en el Despacho Receptor número 29.015 de Carballo, en A Coruña, que cobrará cada uno un premio de 45.509,06 euros.

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de este domingo ha sido la conformada por los números 42, 12, 33, 17, 14 y 26 con el 31 de complementario y el 2 de reintegro. La recaudación del sorteo ha ascendido a 2.963.211 euros.