El actor sevillano Selu Nieto regresa a su ciudad con una obra sobre salud mental en La Fundición

SEVILLA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El actor sevillano Selu Nieto vuelve a su ciudad natal con el último trabajo producido por su compañía Teatro A la Plancha. Lo hará con nueve funciones en el Teatro La Fundición, tras visitar con éxito otras ciudades andaluzas y varios escenarios de Madrid. Se trata de un monólogo íntimo en el que, a través de la comedia y de su propio relato, encarna a su abuela, con la que se reencuentra y a la que homenajea.

Con este hilo conductor, aborda temas como la salud mental, la depresión y las cargas familiares, "pero siempre desde la emotividad y la alegría", de modo que "pretende ser una obra sanadora para los espectadores y de reencuentro con los recuerdos de la infancia", destaca el actor en una nota de prensa. Las funciones están previstas los días 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18 y 19 de octubre --todas a las 20,00 horas, excepto las de los días 12 y 19 que serán a las 19.00 horas--.

El también director y dramaturgo, conocido también por protagonizar exitosas series en televisión como 'El Secreto de Puente Viejo' (Antena 3) o 'Ayla y los Mirror' (Disney+), y que actualmente es director de actores a nivel nacional de 'The Jury Experience', regresa a Sevilla con 'Soledad (Vida y obra de Mi Abuela)', que ha contado con la colaboración y el apoyo de Jesús Torres (El Aedo Teatro), una compañía con la que ha conseguido galardones como el Premio Lorca Mejor Autor del Teatro Andaluz, el Premio Mejor Actor Escenarios de Sevilla o la candidatura a los Premios Max.

'Soledad' fue estrenada en diciembre de 2022 en el Festival Essencia, en la Cuarta Pared de Madrid. Después repitieron en la capital en marzo de 2023 en el Teatro Infanta Isabel y en Almería en febrero de 2023. En esta obra, "Nieto hace las veces de ella y de él mismo en este solo unipersonal en el que homenajea no sólo a su familiar, sino a todas esas abuelas a las que tanto les debemos".

Durante algo más de una hora, y desde la emoción y la alegría, en un mismo cuerpo se reúnen abuela y nieto después de mucho tiempo sin encontrarse. "La idea de la obra surge a partir de mis recuerdos sobre la última etapa de mi abuela, en la que ella estaba enferma con depresión y alucinaciones por su medicación y por la muerte de un familiar. Yo no pude estar con ella todo el tiempo que quise por cuestiones de trabajo. Se me ocurrió que este espectáculo podía ser un buen homenaje y una excusa perfecta para poder reencontrarme con ella", explica Nieto.