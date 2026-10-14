La actriz María Galiana ofrece la Lección Primera de la Facultad de Humanidades de la UPO en Sevilla

Primera lección de María Galiana en la UPO - UPO

SEVILLA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reconocida actriz española y profesora de Historia del Arte, María Galiana Medina, ha impartido la Lección Primera del curso 2026/2027 de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, encuentro que se ha celebrado en el Paraninfo de la UPO el título de 'El Arte de vivir, el oficio de interpretar'.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la mesa ha sido presidida por la decana de la Facultad de Humanidades de la UPO, María Losada Friend, quien ha sido la encargada de presentar a la invitada, recordando su consagración como actriz con la película Solas (1999), dirigida por Benito Zambrano, por la que recibió el Premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto en el año 2000.

Igualmente, la decana ha trasladado a los estudiantes que María Galiana alcanzó una enorme popularidad gracias a su interpretación de Herminia en la serie 'Cuéntame cómo pasó', mientras que esta ha mostrado su cercanía con los estudiantes de Humanidades y en su Lección Primera ha aprovechado para recordar su etapa universitaria, en los años cincuenta.

En este sentido, ha afirmado que "la vida ha cambiado mucho, éramos 67 personas en la facultad, da risa hasta escucharlo". "Pero quiero dejar claro que las mujeres de esta época no fuimos las pioneras universitarias, la madre de García Lorca, Vicenta Lorca Romero, ya fue maestra y ejerció su profesión en una Escuela de Fuente Vaqueros", ha añadido.

Durante su intervención, la actriz también ha compartido con los asistentes cómo fueron sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. "Tenía 53 ó 54 años cuando unos alumnos me eligieron para hacer una película, sin cobrar nada. Era un proyecto centrado en Andalucía y querían una actriz que hablara andaluz verdadero", ha relatado.

INTERPRETACIÓN Y EDUCACIÓN UNIDAS EN GALIANA

Asimismo, ha recordado que "siempre participó en las obras del colegio y en la universidad", pero siempre había sentido curiosidad de saber si realmente tenía aptitudes para la interpretación, por lo que fue esa inquietud la que la llevó a responder a un anuncio publicado en ABC en el que buscaban una mujer de edad avanzada para interpretar un papel en un teatro de Triana, aquí comenzó la carrera de María Galiana como intérprete profesional.

En esta línea, la educación también ha ocupado un lugar destacado en su Lección Primera, dado que desde su experiencia como docente, María Galiana ha reflexionado sobre las "profundas transformaciones que ha experimentado la enseñanza en nuestro país, y se ha detenido en el sistema de evaluación".

Al hilo, ha defendido la importancia de "recupera los exámenes orales", cuya desaparición ha considerado para la formación del alumnado. "En los exámenes orales podemos demostrar los conocimientos que verdaderamente tenemos sobre un tema y se fomentan habilidades claves para la persona, como dominar la oratoria, hablar en pública, relacionarte en sociedad. Una técnica que cualquiera tiene que desarrollar luego en la vida, incluso para hacer entrevista de trabajo", ha argumentado.

Como conclusión, Galiana ha concluido su Lección Primera poniendo en valor las Humanidades, reconociendo que las nuevas tecnologías han provocado una crisis en esta disciplina y que las redes sociales están aislando a los estudiantes de la sociedad, provocando un declive del análisis crítico, "ya todo es blanco o negro, mientras que lo interesante es discutir con una persona y luego tomarte un café con ella". "No podemos vivir en la confrontación, debemos tener capacidad de apertura y defender nuestras ideas con argumentos no con insultos", ha finalizado.

Gracias a su destacado papel en el mundo del cine el teatro y la televisión la actriz sevillana ha sido reconocida con importantes títulos como: la Medalla de Andalucía (2000), la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes (2005), el título de Hija Predilecta de Andalucía (2017), Premio de Honor Juan Mayorga (2021) y Premio Carmen de Honor de la Academia de Cine de Andalucía (2022).

Sin embargo, María Galiana ha confesado esta mañana que el reconocimiento "que más le enorgullece" es la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, concedido por el Gobierno de España en 2005, "este sí reconoce mi trayectoria profesional porque yo me jubilé siendo profesora en la enseñanza secundaria, entonces aún no ejercía profesionalmente como actriz". "Ahora tengo 91 años y estoy aprendiendo hacer comedia, que es lo más difícil, me está suponiendo un esfuerzo extraordinario, pero lo hago porque siento amor por el trabajo", ha abundado.

En contexto, la UPO ha acogido así la tradicional cita de la Facultad de Humanidades, que abre simbólicamente el curso en el centro en la que María Galiana, una figura destacada de la interpretación y la enseñanza, ha demostrado a sus 91 años su "vitalidad, lucidez y capacidad para conectar con el público", compartiendo su trayectoria vital marcada por su pasión por el conocimiento, la educación y el trabajo.

Cada año la Facultad invita a un profesional de diversos ámbitos para que aporte una mirada diferente sobre este campo de conocimiento. A lo largo de los últimos años, las lecciones primeras han estado protagonizadas por figuras como el catedrático de Literatura Española Andrés Amorós, el cineasta y escritor David Trueba, a directora del Archivo General de Indias de Sevilla Esther Cruces, el escritor Lorenzo Silva; o el periodista Juan Cruz.

Así como el profesor y poeta Luis García Montero; la periodista Pilar del Río; la periodista y analítica política Concha Caballero; el compositor Luis de Pablo; la filósofa Amelia Valcárcel; la catedrática de Lengua Española Lola Pons, o la historiadora Enriqueta Vila han sido personalidades invitadas en años anteriores.