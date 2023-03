Sin acuerdo entre la plantilla y Metro de Sevilla para desconvocar la huelga que comenzaría el Domingo de Ramos

SEVILLA, 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La representación de los trabajadores y la empresa que gestiona la línea 1 del Metro de Sevilla han mantenido este miércoles una reunión en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) a fin de poder alcanzar un acuerdo que evite la huelga convocada para la Semana Santa y la Feria completas, además de paros parciales durante los meses de abril y mayo. Tras horas de negociación, se han levantado de la mesa sin un acuerdo porque "la empresa se niega" a aceptar la subida salarial del 5,7% (IPC de 2022) reclamada por la plantilla. Seguirán negociando este próximo jueves.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del comité de empresa, que ya ha formalizó su planteamiento de huelga tras fracasar, por el momento, las negociaciones con la empresa para un nuevo convenio colectivo. En la documentación presentada, los trabajadores plantean parar toda la Semana Santa (del 2 al 8 de abril durante la jornada completa) y la Feria (del 22 al 30 de abril también en jornada completa). De no llegarse a un acuerdo, este Domingo de Ramos la ciudad estrenaría Semana Santa sin servicio de Metro.

Igualmente, están previstos paros parciales los días 10, 12, 14, 18 y 20 de abril de 7,00 a 9,00 horas y de 13,30 a 15,30 horas. Los días 2 y 4 de mayo, los paros serían en estas mismas franjas horarias, y a partir del 8 de mayo, éste incluido, los paros serían de 7,00 a 9,00 y de 13,30 a 15,30 durante las semanas impares los lunes, miércoles y viernes. Las semanas pares, los martes y jueves hasta final de 2023, tal como se especifica en la documentación consultada por Europa Press.

Esta decisión viene derivada de la "falta de respuesta" de la empresa que gestiona la línea 1 del Metro a la última propuesta presentada por los representantes de los trabajadores en la reunión mantenida el pasado 21 de marzo. El comité de empresa ha explicado que la última propuesta consistía en una prórroga del convenio colectivo vigente y una subida salarial del IPC de 2022 (5,7%), ya que, tal y como argumentan, "una empresa que cobra el IPC de la Junta y con los beneficios que tiene incluso en los años malos de pandemia, como mínimo, se lo tiene que pagar a los trabajadores".

Los trabajadores habían expresado su conformidad a firmar estas condiciones sólo por un año ante el escenario de "incertidumbre" económica, han subrayado las fuentes consultas. Ante la "falta de respuesta", el comité de empresa ha formalizado la entrega de la documentación para convocar los paros, que empezarían este próximo 2 de abril, Domingo de Ramos.

Las negociaciones del nuevo convenio colectivo para los próximos cuatro años empezaron el pasado mes de enero, por lo que son ya tres meses en los que las partes no han alcanzado un acuerdo. La última propuesta de la plantilla, que no ha tenido respuesta por parte de la empresa, se basa en pedir un incremento salarial del 5,7% (IPC de 2022) y firmar un compromiso de un año y no cuatro como estaba planteado desde el inicio de las conversaciones.