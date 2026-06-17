Sin acuerdo en la reunión del Sercla del sector logístico de Sevilla que se vuelven a emplazan a negociar este viernes

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SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reunión de mediación entre la patronal del sector de los operadores logísticos en la provincia de Sevilla y los sindicatos, celebrada este miércoles, 17 de junio, en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), ha concluido sin acuerdo, y aunque se mantienen las jornadas de huelga fijadas los días 18 y 19 de junio, ambos actores se han emplazado a una nueva negociación este viernes, 19 de junio.

Según han detallado fuentes sindicales consultadas por Europa Press, "las posturas siguen alejadas", por lo que esperan que estas se acerquen en la reunión de este viernes, con las jornadas de huelga convocadas entre el 22 y el 26 de este mismo mes en el aire.

En contexto, la última oferta planteada por la patronal contemplaba un incremento salarial del cuatro por ciento para 2026 y del tres por ciento para 2027, junto a un plus de convenio de 36 euros mensuales en doce pagas. Asimismo, el planteamiento empresarial no incluía cambios en materia de jornada, que se mantendría en las 1.800 horas anuales fijadas en el convenio anterior.

Por otro lado, el sindicato ha afirmado que estas movilizaciones "están teniendo incidencia" en el abastecimiento de algunos supermercados, aunque desde la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged) han negado "ningún tipo tipo de incidencia entre sus clientes", y han defendido que de darse falta de suministros en estas tiendas se trata de "casos puntuales".