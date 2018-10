Acepta tres años y medio de cárcel por abusos sexuales a una mujer con discapacidad intelectual

Actualizado 21/02/2018 14:33:51 CET

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un varón, de 35 años de edad, acusado de un delito continuado de abuso sexual a un mujer, de 32 años de edad y con un grado de discapacidad intelectual del 65 por ciento, ha reconocido los hechos y ha aceptado una pena de tres años y medio de prisión con suspensión de la condena con la condición imprescindible de la realización de un programa de rehabilitación.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha celebrado este miércoles una sesión en la que el acusado, que se encuentra en prisión desde hace año y medio por otro delito y al que le restan unos meses para cumplir la condena, ha reconocido los hechos que se juzgan, que tuvieron lugar en 2013, cuando procesado y víctima mantenían presuntamente una relación desde hace unos meses tras conocerse en un grupo de actividades teatrales en la capital hispalense, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

En este sentido, el acusado ha reconocido los hechos y la Fiscalía ha reducido de ocho años a tres y medio de prisión su petición para el procesado. Además también pide una orden de alejamiento de 300 metros durante cinco años y medio así como la no comunicación con respecto a la víctima.

Según las citadas fuentes, la pena de prisión será suspendida si el acusado realiza, a su salida de prisión, un programa de rehabilitación por su adicción al alcohol y que padecía también en el momento de los hechos.

El acusado ha aceptado ante el tribunal la pena solicitada por el Ministerio Fiscal, tras el acuerdo alcanzado antes del inicio del juicio entre la Fiscalía y la defensa, ya que en este proceso no existía acusación particular, pues la familia no se ha personado en la causa tras denunciar al varón como presunto autor de abusos sexuales. El juicio ha concluido este mismo miércoles, quedando visto para sentencia.