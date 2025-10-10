Adelante advierte de la "falta de vivienda para jóvenes" en Dos Hermanas

DOS HERMANAS (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento, Begoña Iza, ha denunciado este viernes los problemas de falta de vivienda en Dos Hermanas (Sevilla), apuntando que la última subasta de suelo público que va a llevar a cabo la Junta de un suelo público en el barrio de Entre Núcleos va a ser para la construcción de vivienda "de renta libre".

"Esto nos preocupa muchísimo en Adelante Andalucía porque en Dos Hermanas, que se ha desatado una verdadera fiebre constructiva, una locura de grúas, resulta que no hay suficiente vivienda de protección oficial", según ha manifestado Iza en un comunicado.

Ha explicado que los precios de la vivienda están "desorbitados" y "tienen a los vecinos de Dos Hermanas y a las vecinas con el agua al cuello". Así ha insistido en que "los nazarenos no se pueden permitir una vivienda en su propia ciudad y los jóvenes lo tienen muy difícil"

La situación, según ha dicho, es que se han incrementado los precios de los pisos en la zona de Entre Núcleos y una vivienda normal puede costar 200.000 euros.

Adelante han hecho hincapié en la situación de los jóvenes que no tienen ninguna perspectiva de poder acceder a una vivienda. Iza ha indicado que Dos Hermanas se está llenando de población de Sevilla expulsada por los altos precios de la vivienda en la capital y se va a producir "un efecto dominó", de manera que si los precios siguen así la propia gente de Dos Hermanas "va a tener que irse a otras poblaciones más económicas y más accesibles".