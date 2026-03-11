Adelante afea el "silencio" de la Junta e incide en urgir explicaciones por la obra del Estadio de la Cartuja de Sevilla

La portavoz adjunta del Grupo Mixto-AdelanteAndalucía, Begoña Iza, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de los g - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado este miércoles el "silencio" del Gobierno andaluz del PP-A por el caso de presunta corrupción en torno a las obras en el Estadio de la Cartuja de Sevilla por el que la jueza del conocido como 'caso Supercopa' ha declarado como investigados al expresidente de la empresa que gestiona dicho espacio deportivo, y ex secretario general para el Deporte de la Junta de Andalucía, José María Arrabal, y al gerente, Daniel Oviedo, por presunto beneficio ilícito.

En rueda de prensa en el Parlamento, la diputada del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha incidido en pedir "explicaciones" a la Junta por este caso en el que dos "altos cargos" en su momento de la administración andaluza están "imputados, investigados por un contrato irregular que no ha pasado ningún tipo de control para una reforma" del citado estadio de la Cartuja con objeto de adecuarlo como sede de la Eurocopa de fútbol que se celebró en 2021.

La parlamentaria de Adelante ha criticado que Daniel Oviedo "sigue siendo gerente del ente que gestiona el Estadio de La Cartuja", y desde dicha formación política no entienden "cómo no ha dimitido todavía", y "menos" aún "el silencio de la Junta de Andalucía", según ha añadido.

"Si la Junta de Andalucía calla, desde Adelante tendremos que pedir explicaciones", ha aseverado Begoña Iza, quien además ha llamado la atención acerca de que José María Arrabal, tras dejar en 2024 de ser secretario general para el Deporte de la Junta, se fue a "un pedazo de cargo" en la "sección de eventos deportivos" de la empresa Acciona, en lo que, a juicio de la diputada, constituye un "pedazo" de ejemplo de "puerta giratoria y, además, con su 'mordida' incluida".

Por ello, la representante de Adelante ha cuestionado si en este caso "no se está incumpliendo la Ley de Incompatibilidad" de altos cargos, y ha comentado que si este caso afectara a representantes del PSOE, desde el Gobierno del PP-A "se echarían todas las manos a la cabeza".

Begoña Iza ha agregado que en este caso "hay que señalar también a los corruptores", y al hilo ha emplazado a la Junta a aclarar si "se va a comprometer a no contratar con empresas corruptas", como desde Adelante ya le reclamaron a propósito del "caso de las mascarillas de Almería", que afecta a empresas que "tienen hoy en día contratos en vigor" con la administración autonómica, según ha puesto de relieve.

La representante de Adelante ha llamado además la atención acerca de que los "cinco millones de euros que se adjudicaron" para la referida obra del Estadio de La Cartuja "deberían haber sido destinados a centros de educación infantil públicos, a guarderías", pero "se lo gastaron en esto" desde la Junta, según ha criticado.

Por todo ello, desde Adelante reclaman a la Junta que "dé explicaciones inmediatamente", y han apuntado que "lo lógico sería" que en el Pleno que se celebra entre este miércoles y este jueves en el Parlamento andaluz "hubiera una comparecencia" a petición propia del Gobierno andaluz sobre este asunto, algo que, en todo caso, desde el Grupo Mixto van a solicitar de cara al siguiente Pleno, según ha avanzado Begoña Iza.

"SISTEMA DE 'MORDIDAS'"

La representante de Adelante ha sostenido que "aquí no vale lo de las 'manzanas podridas' que se contagian unas a otras", sino que se pone de relieve "un sistema de mordidas que corrompe al Partido Popular desde dentro, con contratos para 'amiguetes'", y "cada vez huele peor".

Al hilo, ha aludido a otra información de este pasado martes acerca de que "la Junta suprimió el control previo a los contratos sanitarios 'a dedo' después de que la interventora jefa del Servicio Andaluz de Salud (SAS) parara un contrato de emergencia sin justificar".

Begoña Iza ha concluido comentando que "hay demasiadas dudas sobre este Gobierno" de la Junta "y sobre su pulcritud a la hora de gestionar contratos públicos y dinero público, que es de todos" los andaluces, y ante el "silencio" del Ejecutivo del PP-A, desde Adelante entienden que es su "responsabilidad y obligación seguir pidiendo explicaciones", según ha zanjado la parlamentaria.