Adelante Andalucía advierte de 20 años de suelos contaminados en Coria del Río (Sevilla) con afecciones graves de salud

Adelante Andalucía y vecinos de Coria del Río (Sevilla) - ADELANTE ANDALUCÍA

SEVILLA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La diputada de Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha advertido de la situación que "viven más de 4.000 vecinas y vecinos" de Coria del Río: "Lllevan 20 años con sus suelos contaminados y ninguna administración les da respuesta".

En un comunicado, Iza ha señalado que especialmente en la última década, las familias han sufrido "multitud de afecciones graves a su salud: daños en el sistema nervioso, cardiopatías, problemas dermatológicos, incluso cáncer y muerte súbita".

De esta manera ha remarcado que estas sustancias "derivadas de la gasolina impregnan los suelos bajo las viviendas" y que "ni el Ayuntamiento, ni la Junta de Andalucía, ni Emasesa, ni Aljarafesa han dado respuesta".

Además ha advertido de que los gases tóxicos "no sólo están bajo el suelo, sino que resuman dentro de las viviendas por desagües e incluso por los enchufes".

"La barriada lleva muchos años en lucha y cuenta con múltiples inspecciones ordenadas por los tribunales, informes de la Universidad de Sevilla, de la Agencia de Medio Ambiente y del Agua y otros documentos que avalan que estas personas están sufriendo lo indescriptible por la contaminación de sus suelos, derivada de una gasolinera muy cercana".

Así ha lamentado que "nadie está tomando responsabilidades en un asunto que nos parece gravísimo". Desde Adelante Andalucía ha anunciado que solicitará "mediciones en las viviendas, un estudio científico y epidemiológico y un estudio forense en el Instituto de Medicina Legal. Actualmente se hacen estudios a cuentagotas y se emiten informes médicos basados únicamente en una entrevista, sin auscultación ni pruebas".

Además a través del Parlamento pedirá reactivar un grupo de trabajo e impulsar todas las medidas necesarias para que en la barriada se viva con salud.