Adelante Andalucía llevará al Parlamento andaluz la construcción del nuevo edificio de Santa María de Ordás de Sevilla

Parcela de Santa María del Robledo en Sevilla donde hay prevista la construcción de un edificio de 8 plantas. - EDUARDO BRIONES / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha anunciado este jueves que llevará la próxima semana al Parlamento andaluz el proyecto de construcción de un nuevo edificio de ocho plantas en la calle Santa María del Robledo del barrio de Santa María de Ordás, en el distrito Macarena de Sevilla. Todo ello, en el marco de las quejas formuladas por los vecinos, que en los últimos días han advertido de que la actuación "pone en riesgo la situación de las tres torres colindantes".

Así lo ha avanzado el grupo en una nota de prensa, consultada por Europa Press, en la que su portavoz en Sevilla, Javier Montes, ha indicado que el plan responde a un "ejemplo de urbanismo de despacho, impuesto sin contar con el barrio, donde se utiliza la vivienda protegida como excusa para justificar lo injustificable".

Los residentes, según el grupo, han alertado de problemas graves derivados del proyecto, como la "reducción drástica" de la distancia entre bloques, la "pérdida" de luz y ventilación, el "riesgo estructural" para edificios antiguos, la "eliminación" de espacios de convivencia y aparcamiento, así como "el aumento de la saturación en una zona ya tensionada".

Adelante Andalucía ha señalado que la promoción se articula a través de un estudio de detalle. Esta figura urbanística "permite, sin modificar formalmente el planteamiento general, introducir cambios sustanciales en la práctica". Al hilo, la formación ha detallado que "no cuestiona la necesidad de ampliar el parque de vivienda pública, pero sí el modelo elegido".

Por todo ello, ha pedido la paralización inmediata del proyecto, la apertura de un proceso de diálogo con el vecindario, la revisión del uso del suelo y del instrumento urbanístico empleado y transparencia sobre la titularidad y operaciones vinculadas al solar.

"ES UNA PARCELA PRIVADA"

Por su parte, el delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Juan de la Rosa, ha expuesto durante la sesión del Pleno del Ayuntamiento, celebrado este jueves en sesión ordinaria, que el Ayuntamiento "no puede paralizar ningún proyecto que esté ajustado a la legalidad", desmarcándose así de la responsabilidad de paralización del proyecto solicitada por la Comunidad de Propietarios Santa María de Ordaz durante su pregunta en el turno ciudadano.

"Es una parcela privada desde el año 2006, desde que figura en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El Ayuntamiento no puede entrar en si es adecuado o no, sino en si es legal", ha expresado el titular.

Asimismo, ha indicado que "no está todo hablado ni negociado", abriendo así la posibilidad a un posible diálogo con el responsable de la parcela en la que se ubica el futuro proyecto. "No lo podemos impedir ni usted ni yo", ha indicado a uno de los vecinos durante su turno de réplica. "Le estoy indicando los derechos y obligaciones que tenemos todos, me alegro que reconozcan que es una parcela privada, en la que el dueño tiene sus derechos y obligaciones", ha apostillado.

El caso se dio a conocer tras la advertencia pública de los vecinos. "Es peligroso y se pone en riesgo que se caigan tres torres. Los vecinos tienen miedo de que sus hogares se agrieten aún más", indicaba entonces la portavoz de la plataforma vecinal del referido barrio Cristina Fajardo.

El Ayuntamiento de Sevilla aprobaba en febrero el estudio detalle del proyecto encargado por Mlopez Arquitectos S.L.P que engloba un total de 2.600 metros cuadrados que están calificados en su mayor parte como "dotacional".

Sin embargo, con la aplicación en Sevilla del Decreto Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, el Ayuntamiento acordó "autorizar como uso alternativo el uso residencial de vivienda protegida con destino permanente al alquiler, en las parcelas calificadas de uso dotacional privado, tanto de titularidad municipal como de titularidad privada, siempre que se cumplan las condiciones del artículo 2.3 del Decreto-ley 1/2025".