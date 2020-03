Adelante Andalucía pide la apertura "inmediata" del CARE de Los Alcores por el estado de alarma

SEVILLA, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario Adelante Andalucía por Sevilla Ismael Sánchez ha solicitado este sábado a la Consejería de Salud y Familias que abra de forma "inmediata" el Centro de Alta Resolución (CARE) de Los Alcores.

En un comunicado, Sánchez afirma no entender que un momento de emergencia sanitaria y "con los hospitales colapsados" la Junta de Andalucía no haya puesto ya a disposición y habilitado este centro, ubicado en Mairena del Alcor (Sevilla), "que continúa cerrado pese a estar finalizado".

"En la provincia de Sevilla, como en el resto del país, están aumentando los positivos por coronavirus. No es lógico que se mantenga cerrada una instalación sanitaria nueva cuando el Gobierno ha declarado de estado de alarma", lamenta Sánchez, quien recuerda que ya preguntó a la Junta dos veces por la situación de dicho centro, primero en octubre de 2019 cuando, según el parlamentario de Adelante, el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, no aclaró la dotación, ni las previsiones para financiarlo, y "responsabilizó al Ayuntamiento de Mairena" de no haber cumplido con unos trámites administrativos.

A juicio de Sánchez, la cuestión a la que hacía referencia el consejero quedó resuelta en diciembre de 2019 y que, por tanto, "no hay excusas para que el CARE no esté ya funcionando". Por último, ha felicitado al personal sanitario, que "está dándolo todo en estos días" para combatir el Covid-19.