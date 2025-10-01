Adelante Andalucía presenta 'Un autobús por derecho',una campaña de "autobuses dignos" para Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

Adelante Andalucía ha comenzado en Alcalá de Guadaíra (Sevilla) una campaña de recogida de firmas para mejorar los transportes de la localidad bajo el nombre 'Un autobús por derecho' con el fin de denunciar "el servicio insuficiente que presta el servicio es la empresa Casal y presionar para que se mejoren los transportes".

Según ha informado la formación en una nota de prensa, la diputada en el Parlamento andaluz, Begoña Iza, ha criticado que con el actual servicio hay gente que "no puede acudir a los hospitales,no puede acudir a las universidades, a los polígonos a estudiar y a trabajar" por lo que afirma que "es imprescindible mejorar el servicio de autobuses".

Desde la formación andaluza han asegurado que con esta campaña pretenden "además de conseguir más frecuencia, líneas y rutas; mejorar las infraestructuras como las marquesinas, con información, conseguir una app con información a tiempo real funcione correctamente o una estación de autobuses de forma urgente". "Alcalá está incomunicada hacia afuera y también hacia adentro", ha destacado la diputada.

Así, han considerado que la campaña está teniendo "muy buena acogida", pues en palabras de la portavoz están "muy sorprendidos porque en un solo día se han acercado muchísimas personas y se están recogiendo estas firmas como resultado, en realidad, de otras muchas actuaciones que estamos haciendo por los transportes en Alcalá".

En esta línea Iza ha incidido en que desde Adelante ya han llevado en diferentes ocasiones los problemas con los transportes al Parlamento al preguntarle a la Consejera por el consorcio metropolitano o por la carencia de servicios en Alcalá.