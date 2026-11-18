Archivo - La comunidad docente del IES Híspalis reunida en asamblea debaten sobre el "cierre inminente" del centro. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía ha criticado la decisión de retirar la adscripción del Colegio Irlandesas de Loreto al IES Híspalis, lo que han relacionado con el "intento de cierre" paralizado en marzo de 2026 gracias a la movilización de su comunidad educativa y del vecindario.

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el Colegio Irlandesas de Loreto tenía asignado al IES Híspalis el 60% de su alumnado que finalizaba 4º de ESO, por lo que tras la decisión de retirar la adscripción, Adelante Andalucía ha exigido conocer qué cambios se han producido, cuántos estudiantes se verán afectados y qué consecuencias tendrá esta decisión sobre la oferta educativa del instituto.

En este sentido, la portavoz de Adelante Andalucía en Sevilla, Mar Carpio, ha mostrado su preocupación por la situación de la institución educativa, ante lo que ha afirmado que no van a "consentir que se vuelva a poner en marcha, por la puerta de atrás, el cierre del Híspalis".

"Nos preocupa mucho que, después de las movilizaciones y de los compromisos públicos adquiridos por la Junta y la Diputación, estemos viendo decisiones que pueden ir debilitando progresivamente el instituto y su capacidad para recibir alumnado", ha sostenido.

Asimismo, Carpio ha defendido que el compromiso anunciado por ambas administraciones para garantizar la continuidad del centro fue una solución provisional, no una garantía definitiva. "Se nos dijo que se daba marcha atrás al cierre, pero seguimos sin conocer con claridad qué futuro quieren para el Híspalis", ha añadido.

Al hilo, ha criticado que la prórroga de un año "no puede convertirse en una forma de ganar tiempo mientras se prepara el terreno para acabar cerrándolo". "No queremos otro curso de incertidumbre ni que se vaya vaciando el instituto hasta que después nos digan que ya no tiene sentido mantenerlo abierto", ha explicado Carpio.

En esta línea, Adelante Andalucía ha considerado "especialmente preocupante la falta de transparencia sobre los compromisos alcanzados entre la Junta y la Diputación" y ha apuntado que a día de hoy, la comunidad educativa y el vecindario "siguen sin disponer del acta de la reunión en la que se abordó el futuro del complejo, cuya publicación, según la información trasladada a la formación, se demoraría hasta enero".

"Nos parece una auténtica falta de respeto que quienes tienen que decidir sobre el futuro de un equipamiento público mantengan a las familias, al profesorado y al barrio sin información clara. Y más todavía cuando nos acercamos a un nuevo proceso de escolarización", ha afeado la portavoz, a la vez que ha reprochado que "no se puede jugar con el futuro educativo de cientos de familias ni tomar decisiones que condicionen la matrícula sin dar explicaciones".

De esta manera, Carpio ha concluido solicitando que si las administraciones dicen que quieren mantener el Híspalis, "que lo demuestren con hechos". "No tiene ningún sentido hablar de continuidad mientras se adoptan decisiones que pueden restarle alumnado y debilitar su futuro", ha esgrimido.