Adelante apoya habilitar el antiguo Liceo Francés como colegio "transitorio" en espera del proyecto del Valle

Publicado 28/05/2019 16:04:45 CET

SEVILLA, 28 May. (EUROPA PRESS) -

La concejala electa de Adelante Sevilla Susana Serrano (Podemos), acompañada de la edil de Participa Sevilla Cristina Honorato, ha visitado esta mañana las instalaciones del antiguo Liceo Francés de la calle Torneo, apoyando la demanda de las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) respecto a que dicho edificio sea habilitado como colegio público a la espera de la construcción de un centro de tal naturaleza en la zona.

El edificio, según Serrano, está catalogado para uso educativo y desde que se mudó la institución francesa "ha estado cerrado, mientras que podría albergar un centro transitorio hasta que (la Junta de Andalucía) construya el nuevo colegio de los Jardines del Valle y, posteriormente, transformarse en una Escuela Infantil Municipal".

"El PSOE apuesta por transformarlo en la sede del distrito y no ofrecer ninguna alternativa a las familias de los alumnos que se han quedado sin plaza en los centros públicos del Casco Antiguo", asevera Susana Serrano, quien no respalda "que un lugar tan idóneo como éste para un centro educativo se convierta en otra cosa". "No olvidamos que han cambiado la normativa del PGOU para poder transformarlo y albergar la sede del distrito como quiere Juan Carlos Cabrera", insiste.

"Si el centro necesita más espacios vecinales y administrativos, ese espacio es la Gavidia", según Serrano, que ha recordado que Juan Espadas quiere "subastar" el edificio de la antigua comisaría al mejor postor "para albergar otro hotel", pues la calificación urbanística de usos terciarios que promueve el PSOE para el citado inmueble del centro admite tal extremo.

"Ningún gobierno, ni de PSOE, ni de PP, ha conseguido dar una solución a la escasez y a la falta de plazas para colegios públicos del Casco Histórico. Este año, una vez más, 40 familias se han quedado sin poder llevar a sus niños en el sitio dónde viven. O se van fuera del Casco Antiguo o a un colegio concertado. Y es inadmisible", ha avisado Serrano.

Junto a Susana Serrano, también se encontraba Iria Soto, una de las personas afectadas y cuyo hijo no ha podido matricularse en un colegio público del Casco Antiguo. "Reivindicamos un nuevo espacio para que este año o el próximo como máximo haya un lugar en el centro, que nos posibilite la conciliación familiar", ha aseverado. "El Liceo podría ser un buen sitio, está en buenas condiciones y ha sido un centro educativo hasta hace muy poco tiempo", ha manifestado para concluir.