Adelante defiende protesta estudiantil que obligó a suspender el acto de inicio del curso en la UPO: "Poco le dijeron"

El portavoz del Grupo Parlamentario Adelante Andalucía, José Ignacio García, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía. - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha defendido la protesta protagonizada en defensa de la Universidad pública por varios estudiantes en el acto oficial de inicio del curso académico en la Universidad Pablo de Olavide (UPO) mientras intervenía el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela. El rector de la UPO, Fracisco Oliva, tuvo que suspender el acto al no poder continuar con el mismo.

"¿Cómo pensaba el consejero de universidades que le iban a recibir los estudiantes? Esos mismos estudiantes a los que tú le estás despidiendo a profesores, a los que sus compañeros a lo mejor no han podido entrar a la universidad porque no hay plaza, a los que le está teniendo problemas de infraestructura. Poco le dijeron para lo que ellos están haciendo con la universidad pública, poco le dijeron", ha afirmado este miércoles en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz.

Asimismo, García ha señalado que en las universidades andaluzas "están pasando cosas muy graves" y ha mostrado su apoyo a los estudiantes ante lo que ha calificado como "trampa perversa" sobre la respuesta del consejero a las protestas.

"Todo el que está en la posición del consejero, dice siempre que la universidad es el templo del saber y el templo del debate. Usted se carga el templo del saber, usted se carga el templo del debate, usted hace que cada vez haya menos estudiantes en ese debate", ha remarcado.

Por otro lado, García ha lamentado la suspensión de "unas charlas feministas" en la Universidad de Sevilla y ha criticado la postura de la institución universitaria al respecto.

"La universidad tiene que ser un espacio para que haya charlas feministas, claro que sí, porque la universidad tiene que ser feminista, porque el feminismo es la lucha de las mujeres por la igualdad. Nos parece un caso de censura", ha subrayado.

Por su parte, Paradela ha lamentado que el grupo de estudiantes haya "reventado" el acto "sin escuchar ni mi discurso ni el del rector". En declaraciones a Europa Press, Jorge Paradela --"de natural tranquilo"-- ha reconocido que lo sucedido ha sido "ingrato" y ha dejado "deslucido" un acto, ante todo, "solemne e institucional".