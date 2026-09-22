Una protesta de estudiantes obliga a suspender el acto de inicio de curso en la UPO con el consejero de Universidad

Foto de familia tras la inauguración del curso académico en la UPO tras ser suspendido el acto por una protesta de estudiantes. - PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El rector de la Universidad pública Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla, Francisco Oliva, se ha visto obligado este martes a suspender el acto oficial de inicio del curso académico en el Paraninfo, con la presencia del consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, por una protesta de estudiantes ataviados con camisetas verdes con mensajes en defensa de la universidad pública.

Una vez leída la lección inaugural, y en el momento en el que el consejero Paradela ha comenzado su intervención en el atril, un grupo de estudiantes universitarios han empezado a increpar al titular de Universidad, impidiéndole hablar y que se le escuchara. Desde la plataforma UPO por la pública se ha estado en los últimos días haciendo un llamamiento a participar en el acto oficial con el fin de hacer llegar el mensaje de protesta.

El rector Oliva ha dejado a los estudiantes que se manifestaran --no ha ordenado el desalojo de los mismos-- hasta que, pasado un tiempo, ha pedido guardar silencio para escuchar al consejero y, posteriormente, a él mismo. "No ha sido posible" y Francisco Oliva ha decidido suspender el acto. El curso se da por inaugurado y el Rectorado valora cómo hacer llegar el mensaje de inicio de curso preparado por el rector.

El consejero ha sido interrumpido cuando se disponía a decir estas palabras: "La juventud tiene algo extraordinario: todavía puede decidir quién quiere ser. Y esa libertad es, al mismo tiempo, su mayor oportunidad y una responsabilidad que merece ser ejercida con los ojos abiertos. Cervantes, que conocía muy bien la condición humana, puso en boca de don Quijote una frase que me parece especialmente apropiada para una universidad: El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho".