Adelante llama a una concentración por la "insostenible situación" del transporte en Alcalá de Guadaíra (Sevilla)

La diputada de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, con vecinos de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) - ADELANTE ANDALUCÍA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

La diputada de Adelante Andalucía por Sevilla, Begoña Iza, ha criticado la "insostenible situación" del transporte público urbano en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), y ha lamentado la "falta de autobuses y la escasa frecuencia con la que pasan, lo que causa graves problemas a las familias de Alcalá que tienen que estar horas esperando al transporte".

Según una nota remitida por el partido, Iza ha señalado al Ayuntamiento por su "inacción frente a las necesidades reales de los alcalareños y de las alcalareñas". De esta forma, han afirmado que "ante la inacción de la alcaldía y del Consorcio Metropolitano, es la ciudadanía de Alcalá la que se va a movilizar para exigir un servicio de transporte urbano de calidad el próximo viernes 20 de marzo ante las puertas de la Biblioteca Nueva".

La parlamentaria ha afirmado que "se trata de una situación de emergencia, especialmente crítica en el caso de los autobuses", pues como ha indicado "las familias tienen que estar en la parada dos horas antes para poder asegurarse el acceso al autobús, ya que en muchas ocasiones no paran o van completos por la falta de frecuencia".

Asimimso, ha criticado que "Alcalá de Guadaíra lleva más de 40 años con la misma red de autobuses y que el Consorcio Metropolitano de Transportes, que es el primer responsable de que la situación de los autobuses esté así en Alcalá, no acude a las reuniones y hace caso omiso a las reclamaciones de la ciudadanía".

Ante esta situación, Adelante ha llevado a cabo una campaña de recogidas de firmas y han presentado iniciativas tanto al Consorcio Metropolitano como a la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía, reclamando la creación de una estación de autobuses y de una red de autobuses con mayor frecuencia, accesibilidad y mejores sistemas de ventilación, lo que han asegurado que "sólo podrá ser conseguido mediante la protesta y la reivindicación de la ciudadanía, ya que el equipo de gobierno no aporta soluciones a la problemática".

Adelante Alcalá ha convocado a la ciudadanía a una concentración para el 20 de marzo afirmando que "Adelante es la ciudadanía y que las problemáticas de esta lo son también para la formación", por lo que han hecho un llamamiento a "las familias, a las trabajadoras, estudiantes y jubilados" a la participación en la movilización, ya que como han afirmado "se trata de un problema de todos y todas".