Adelante llevará al Parlamento de Andalucía el cierre y despido de la plantilla del Pabellón de la Navegación de Sevilla

Archivo - Imagen de archivo del Pabellón de la Navegación - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Adelante Andalucía Sevilla ha anunciado que registrará una batería de iniciativas parlamentarias para "fiscalizar y garantizar" el futuro del Pabellón de la Navegación, a la vez que ha criticado el cierre de este espacio y el despido de su plantilla "sin haber presentado previamente un proyecto público, transparente y conocido para su futuro".

Según ha detallado la formación en una nota de prensa, el diputado y portavoz local, Javier Montes, ha lamentado el desmantelamiento y los despidos sin justificar la decisión. "Estamos hablando de trabajadores que pierden su empleo, pero también de un patrimonio público construido y mantenido con dinero de todos los andaluces", ha señalado.

Asimismo, Montes ha criticado que la Junta de Andalucía no haya explicado el proyecto alternativo para el recinto, que durante años ha acogido exposiciones, visitas educativas, actividades culturales y programas divulgativos que han permitido "acercar a miles de personas la historia marítima y comercial de Sevilla".

De esta manera, el portavoz local ha defendido que la respuesta del Gobierno andaluz "parece consistir en bajar persianas y despedir trabajadores", a la vez que ha mostrado preocupación por el destino de la exposición permanente, sobre los futuros usos del edificio y sobre la situación laboral de estas personas.

En la misma línea, ha sostenido que el Pabellón no puede seguir siendo tratado "como un simple activo patrimonial o inmobiliario", al considerarlo un "equipamiento cultural de primer nivel". "El patrimonio cultural andaluz debe ser protegido por quienes tienen la responsabilidad de conservarlo y ponerlo al servicio de la ciudadanía, no gestionado desde despachos que sólo lo contemplan desde una perspectiva económica", ha afirmado.

La formación ha reivindicado que el futuro del Pabellón debe pasar por "reforzar" sus funciones culturales, educativas y divulgativas, ampliar su programación pública y consolidarlo como "uno de los grandes espacios de referencia" de la memoria de la Expo 92 y de la historia de Sevilla.