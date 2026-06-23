Adelante llevará al Parlamento el cierre de una línea del IES Fray Bartolomé de las Casas de Morón (Sevilla)

Archivo - La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Mari García. - ADELANTE ANDALUCÍA

MORÓN DE LA FRONTERA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

La portavoz parlamentaria de Adelante Andalucía, Mari García, y la portavoz de Morón, Carmen Cabeza, han criticado en Morón de la Frontera la decisión de la Junta de Andalucía de eliminar una línea educativa en el IES Fray Bartolomé de las Casas, una medida que la organización ha considerado "otro recorte injustificable" en la educación pública andaluza.

Por su parte, García ha señalado que el cierre de la línea "forma parte de la política sistemática del Partido Popular de recortar en los institutos con la excusa de la baja natalidad", según ha concretado la formación en una nota.

Así, ha advertido de que esta decisión "impide la bajada de ratio que necesita urgentemente la educación pública" y provoca "una ampliación todavía mayor de las aulas, afectando al alumnado, al profesorado y a toda la ciudadanía de municipios como Morón".

De esta manera, se ha comprometido a llevar el cierre de la línea al Parlamento de Andalucía y ha recriminado que "deja en el aire la situación de muchos docentes que tenían su plaza prevista para el próximo curso y que ahora no saben dónde acabarán trabajando", además de generar incertidumbre en el alumnado que desconoce qué profesorado tendrá el año que viene.

De este modo, han asegurado que exigirán al Gobierno andaluz "garantías" frente a promesas para septiembre, precisando así que "la dirección del centro necesita planificar en junio, no improvisar a última hora".

"Pedimos que se mantenga la línea de inmediato. No vamos a permitir que se utilice la natalidad como excusa barata para aplicar recortes brutales en la educación pública", ha afirmado la portavoz.

En esta línea, la portavoz de Adelante Andalucía Morón, Carmen Cabeza, ha subrayado que el municipio "corre un riesgo real de perder una línea que es necesaria y que debe mantenerse entre junio y julio, no esperar a septiembre cuando ya todo se difumina".

En contexto, el centro cuenta con 210 solicitudes repartidas en siete líneas, lo que supone 30 alumnos por aula, el máximo permitido. "Con un solo alumno más, la línea debe mantenerse, es imprescindible para garantizar calidad educativa", ha añadido.

Por último, Cabeza ha afeado la "doble vara de medir" de la Administración autonómica: "En la pública hay recortes a tutiplén mientras que en la privada no hay problemas para mantener aulas con 15 o 20 alumnos". "No vamos a consentir ni un cierre más por nuestros hijos e hijas y por el futuro del municipio", ha concluido.