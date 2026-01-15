Adelante llevará al Parlamento la "nefasta gestión" del CEI María Inmaculada de Sevilla, "que cierra cuando hay lluvia"

Archivo - Imagen de los Jardines de Murillo, donde esta situado el CEI María Inmaculada. - JDL - Archivo

La diputada de Adelante Andalucía en el Parlamento, Begoña Iza, ha mantenido una reunión con parte de la comunidad educativa del Centro de Educación Infantil (CEI) María Inmaculada de Sevilla para abordar la situación que viven debido a la "nefasta gestión" de la Junta de Andalucía.

Iza ha descrito la situación que viven los niños de 0 a 3 años, alumnos del centro, y sus familias por la cual "el centro permanece cerrado cuando las predicciones meteorológicas anuncian lluvias o viento por estar en los Jardines de Murillo", según una nota remitida por el partido.

La parlamentaria se ha comprometido a llevar la situación, que califica de "verdadera chapuza", a la cámara andaluza para "encontrar solución a estas familias para que puedan acceder al centro de manera cotidiana para lo que hace falta tanto la colaboración de la Junta como del propio Ayuntamiento".

"No puede ser que las familias no tengan conciliación, se levantan por las mañanas mirando al cielo y mirando el móvil para ver si se les notifica, si a sus niños pueden entrar o no pueden entrar ese día al centro de educación" ha afirmado Iza.

En este sentido, la parlamentaria ha señalado directamente al delegado de Educación Territorial, Miguel Ángel Araúz, que "a pesar de haber mantenido varias reuniones con el centro está siendo incapaz de solucionar este problema para los 40 niños y para las familias que están inscritas en este centro escolar".