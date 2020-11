Adelante pide ampliar el horario para la práctica deportiva en gimnasios, academias o clubes de artes marciales

SEVILLA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Después de que la Junta de Andalucía haya permitido finalmente realizar actividad física al aire libre en centros deportivos para deportes no federados a partir de las 18 horas, "siempre que no se trate de deportes de contacto", eliminando la limitación establecida con anterioridad para los menores de 16 años, Adelante ha pedido ampliar el horario de práctica también en lugares cerrados, tales como academias de artes marciales y gimnasios.

"No entendemos por qué se diferencia entre deporte federado y no federado. Los deportistas no federados representan a la mayor parte de las personas que practican deporte. Las restricciones horarias ponen en jaque a muchos pequeños negocios de barrio e impiden una práctica fundamental para la salud de miles de personas en Sevilla y Andalucía", explica la parlamentaria de Adelante Mari García.

"No tiene ninguna lógica que, por ejemplo, no haya límite de aforo en actividades extraescolares de artes marciales, pero que sí se reduzca si estas se realizan en academias o clubes. Las clases deportivas deberían tener la misma consideración que otras disciplinas educativas", sostiene García, que asegura que "son muchas la personas para las que el deporte es vital, para su salud física y mental, también para rehabilitación".

"Los clubes, escuelas y gimnasios son lugares seguros. Se usa mascarilla, se desinfectan las instalaciones de manera constante, se siguen todos los protocolos, incluidos la limitación de aforo. Si se permite a las cinco de la tarde, ¿por qué no a las siete?", se pregunta la parlamentaria.

"Tampoco tiene lógica que se les impida funcionar, como ocurre con otras enseñanzas culturales y académicas. El deporte no es un espectáculo, no es un entretenimiento, es mucho más. Es una disciplina académica, forma parte del currículum escolar, también en las escuelas deportivas de nuestros barrios", explica García, que pide "el mismo trato que se le da al fútbol y al deporte espectáculo para todas las disciplinas deportivas".