Adelante pide explicaciones a la Junta por la inundación en el Bellas Artes de Sevilla "a escasos metros de un Murillo"

SEVILLA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, se ha mostrado "preocupado" tras el incidente en el Museo de Bellas Artes de Sevilla durante las fuertes lluvias de este miércoles, por las que una arqueta "colapsó" y "empezó a salir agua al lado de un Murillo".

En este sentido, García ha registrado preguntas por escrito en el Parlamento de Andalucía para pedir explicaciones y medidas tras la inundación "a escasos centímetros de obras de Murillo" en un museo "de primera categoría mundial", señala la formación en una nota de prensa.

"Nos parece que el Gobierno andaluz tiene que explicar qué es lo que van a hacer para que esto no vuelva a ocurrir", ha afirmado el portavoz, quien ha recalcado que desde su formación esperan que "se tomen medidas para que las infraestructuras de un museo como el Museo de Bellas Artes de Sevilla esté a la altura de lo que es esta institución".

Para el grupo andalucista es una cuestión "de respeto" a nuestra historia, nuestra identidad, al pueblo de Andalucía y de Sevilla y a las obras de arte "que disfrutamos y de las que aprendemos", por lo que "no necesitamos solo palabras bonitas, sino cuidar las infraestructuras y que no volvamos a ver imágenes de una inundación a escasos centímetros de un Murillo".